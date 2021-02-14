Трампа защитили от позорного импичмента

Сенат Конгресса США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, следует из прямой трансляции на сайте верхней палаты законодательного органа Соединенных Штатов.

Для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать не менее 67 из 100 сенаторов. Однако количество поданных против такой процедуры голосов не позволит набрать нужное количество для поддержки обвинения.

В ходе голосования за импичмент высказалось менее двух третьей сенаторов. Таким образом, с Трампа снимаются все обвинения в подстрекательстве демонстрантов к штурму Капитолия 6 января.

Трамп стал единственным президентом в истории США, который получил два импичмента в палате представителей, но оба раза был оправдан сенаторами. Второй процесс проходил уже после того, как глава государства покинул свой пост.