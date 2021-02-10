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Сенат США запустил процедуру импичмента Трампа

Источник:
ТАСС
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Фото: USCapitol

Процесс по импичменту 45-го президента США Дональда Трампа начался в Сенате. Сенаторы признали эту процедуру конституционной и теперь им предстоит заслушать обвинение.

56 сенаторов согласились с тем, что процедура импичмента соответствует основному закону страны, 44 законодателя высказались против. При этом шесть однопартийцев экс-главы государства присоединились к 50 демократам.

Однако, по мнению американских СМИ, данный факт не означает, что эти республиканцы впоследствии проголосуют за импичмент Трампа, для чего необходимо 67 голосов сенаторов. Американские комментаторы практически уверены, что бывшего американского лидера вновь оправдают.

На протяжении четырех часов во вторник обвинители из Палаты представителей Конгресса и адвокаты бывшего главы Белого дома выступали с доводами за и против конституционности данного процесса.

Теперь каждой из сторон на протяжении двух дней будет предоставлено до 16 часов на изложение доводов с возможностью проведения прений. Первыми начнут обвинители. Ожидается, что ни одна из сторон не воспользуется всем выделенным временем на выступления.


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