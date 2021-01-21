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Байден вступил в должность президента США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/UnitedNationsMohiuddinChowdhury

Джо Байден принес присягу на верность конституции и стране и вступил в должность президента США, торжественная церемония состоялась на ступенях Капитолия.

«Я, Джозеф Байден, торжественно клянусь, что буду честно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и, прикладывая все свои силы, охранять, защищать и поддерживать Конституцию Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог», — сказал он.

Избранный глава государства присягнул на Библии, которая на протяжении 127 лет принадлежала его семье. В своей речи по случаю инаугурации 46-й президент США заявил, что с его приходом «демократия восторжествовала».

На инаугурации присутствовали экс-президенты страны Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама, а также уже бывший вице-президент Майкл Пенс. Экс-президент Дональд Трамп в нарушение давних традиций не присутствовал на церемонии, улетев в свое поместье.

Церемония инаугурации проходит в усеченном формате из-за повышенных мер безопасности и пандемии коронавируса. Вашингтон патрулируют более 20 тысяч бойцов Национальной гвардии, массовые мероприятия запрещены.

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