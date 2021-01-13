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Замдиректора «Томского пива» оставили под арестом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Суд оставил под стражей до 13 марта замдиректора «Томского пива» Вячеслава Литвина, сообщили адвокаты мэра Томска Ивана Кляйна в своем Telegram-канале в среду.

Литвина подозревают в мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году он, введя в заблуждение томского предпринимателя, составил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной цене. Это причинило бизнесмену ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

«Продление срока содержания под стражей мотивировано "сложностью дела и необходимостью проведения дополнительных следственных и процессуальных действий", несмотря на доводы защиты о возможности применения на период следствия иной меры пресечения, не связанной с содержанием под стражей», – написали адвокаты.

По словам защитников, суд отклонил довод о неэффективности и несвоевременности действий следствия, которое якобы не смогло провести расследование в кратчайший срок. Защита расценила действия следствия и суда как давление на Литвина, чтобы он дал показания против Кляйна. Адвокаты планируют обжаловать решение суда.

Кляйна задержали 13 ноября. Его подозревают в превышении должностных полномочий, связанным с интересами ОАО «Томское пиво». Мэр отстранен от должности на период следствия. Накануне ему также продлили арест до 13 марта.

Тема: Задержание мэра Томска
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Топ комментариев

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!

Maniac.

Я смотрю тоже кроме иронии и сарказма, других эмоций данная новость не вызывает

merkulov tolya

в который раз-а воз и ныне там

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

Alhazred

Иди уже Трампа спасай двоешник. )))