Жители итальянского острова оказались невосприимчивы к COVID-19

Ученые изучили феномен острова Джильо, ни один из жителей которого не заболел COVID-19, хотя туда приезжали зараженные люди с материка, а сами островитяне игнорировали социальную дистанцию. Исследователи полагают, что островитяне получили перекрестный иммунитет.

Остров Джильо находится у побережья Тосканы, здесь до сих пор отсутствуют зарегистрированные случаи заболевания COVID-19 среди местного населения, хотя туристы регулярно контактируют с его обитателями.

Исследователи обратили внимание, что плотность населения на острове — одна из самых высоких в Италии, при этом ежедневно на Джильо приезжают порядка десяти человек с континента. Такая ситуация должна была привести к массовому заражению коронавирусом, но этого не произошло.

Специалисты провели обширное исследование, чтобы понять причину устойчивости островитян к коронавирусу, его результаты опубликованы на портале medRxiv. По предварительным данным, жители Джильо обладают перекрестным иммунитетом к родственному патогену.

По мнению ученых, иммунитет местных жителей к SARS-CoV-2 обусловлен наличием клона Т-лимфоцитов CD4. Он образовался после местной эпидемии простудного вируса, напоминающего коронавирус.

Еще одна версия — чистейший воздух на острове. Известно, что распространение вируса напрямую зависит от влажности и количества загрязняющих частиц в атмосфере. Чем выше влажность и чище воздух, тем реже наблюдаются случаи инфицирования.