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«Вора в законе» задержали в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Новосибирской области

Правоохранительные органы задержали в Новосибирске «вора в законе», который утвердился в своем положении только с января 2020 года, сообщает ГУ МВД по региону.

Следователи возбудили уголовное дело 36-летнего жителя Новосибирской области. Его обвинили по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей.

По данным кавказских СМИ, «вор в законе» известен под кличкой Бай. Он уже был судим по тяжким статьям. Его задержали, затем суд арестовал его на два месяца. По данным следствия, обвиняемый с января 2020 года курировал местных преступников, разрешал их споры и учил преступным традициям.

После введения в 2019 году статьи о занятии высшего положения в преступной иерархии в нескольких регионах были задержаны «воры в законе».


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