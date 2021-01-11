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Елена Малышева дала личный врачебный прогноз на 2021 год

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева считает, что 2021 год будет лучше предыдущего, но во многом ситуация с эпидемией будет зависеть лично от каждого.

«2020 год показал, что именно от нас самих зависит заболеем мы или нет, и насколько тяжело мы заболеем», — написала Малышева на своей странице в Instagram.

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Свой прогноз здоровья на 2021 год врач условно разделила на две части. В первой она выделила ряд заболеваний, который усложняют ход течения COVID. Например, ожирение или сахарный диабет. Малышева посоветовала таким пациентам худеть и следить за питанием.

Во второй части прогноза терапевт отметила «научные достижения, которые внушают огромный оптимизм». Это лекарства, которые снижают смертность от коронавируса, и вакцины.

В завершение врачебного прогноза на 2021 год, Малышева написала, что в этом году есть повод для оптимизма. Но отметила, что здоровье каждого человека зависит от него самого.


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