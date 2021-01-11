Елена Малышева дала личный врачебный прогноз на 2021 год

Телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева считает, что 2021
год будет лучше предыдущего, но во многом ситуация с эпидемией будет зависеть
лично от каждого.
«2020 год показал, что именно от нас самих зависит заболеем
мы или нет, и насколько тяжело мы заболеем», — написала Малышева на своей
странице в Instagram.
Свой прогноз здоровья на 2021 год врач условно разделила на
две части. В первой она выделила ряд заболеваний, который усложняют ход течения
COVID. Например, ожирение или сахарный диабет. Малышева посоветовала таким
пациентам худеть и следить за питанием.
Во второй части прогноза терапевт отметила «научные
достижения, которые внушают огромный оптимизм». Это лекарства, которые снижают
смертность от коронавируса, и вакцины.
В завершение врачебного прогноза на 2021 год, Малышева
написала, что в этом году есть повод для оптимизма. Но отметила, что здоровье
каждого человека зависит от него самого.