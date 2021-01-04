Гороскоп здоровья: кому не страшен коронавирус

Пожалуй, главная надежда на новый 2021 год – снять маски, забыть об антисептиках, не бояться общественных мест и кашля знакомых. Эзотерики и астрологи рассказали — отступит ли пандемия и кому вирус менее страшен.

Гороскоп коронавируса на 2021 год не слишком оптимистичен – в начале года мы о нем точно не забудем. «Волна коронавируса будет понемногу отступать от планеты Земля, но полностью эта болезнь не исчезнет. Вирус пневмонии жил и также будет жить», – заявила финалистка шестой «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

По ее словам, все проблемы человечества рано или поздно притупляются, но освобождают место новым. Наша судьба на 2021 год, по мнению экстрасенса – просто привыкнуть к коронавируса и все меньше замечать его.

«Ближе к лету ситуация изменится. Все уже привыкнут к такой жизни и не так остро будут ощущать все эти проблемы в плане, как физическом, так и моральном. Вирус будет мутировать и постепенно все перейдет в рядовое заболевание, также как вирус гриппа, например», – спрогнозировала шаманка.

По мнению Кажетты, в России научатся справляться с коронавирусом намного быстрее, нежели за границей: именно российской вакциной будет пользоваться весь мир. Но есть еще одна проблема.

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«В азиатских странах на следующий год появится новый вирус, похожий на заболевание менингитом, но все страны мира объединятся для лечения данной проблемы и спасут страну от болезни. Кстати вирус не пойдет дальше, чем Китай», — уверена собеседница.

Она добавила, что в целом все болезни происходят только по вине человечества: «Люди не слушают себя и свой организм и невнимательны к симптомам. Все это порождает стресс, и врачи не успевают вовремя решать многие проблемы».

Гороскоп коронавируса – 2021

Как ранее рассказывал известный астролог Павел Глоба, есть три знака Зодиака, которые наименее подвержены заболеванию коронавирусом. Это Раки, Козероги и Стрельцы. Представителям этих знаков стоит смотреть в будущее в новом году еще более оптимистично, чем другим.

Раки склонны следить за своим здоровьем, обычно они обращают внимание на любые подозрительные симптомы. Именно поэтому у них больше всех шансов уберечься от инфекции.

Козероги очень осторожны. Это тот знак, который привык просчитывать все на несколько шагов вперед. У них также хорошие шансы спастись от заражения коронавирусом.

Стрельцы считаются самым счастливым знаком. Кроме того, что им везет, Стрельцы обладают высоким уровнем энергии, оптимизмом, здоровьем. Поэтому они могут не слишком бояться заразы – даже если вирус настигнет Стрельца, он поборет его легче, чем многие.