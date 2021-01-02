Шаманка сделала финансовый прогноз на 2021 год

Наступивший 2021 год позволит выправить финансовую ситуацию в мире, но при соблюдении определенных условий, прогнозирует финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахмеджанова.

«Было бы глупо ожидать, что простое перелистывание календаря позволит забыть о COVID-19, положит конец социальным разногласиям или исправит экономику», — сказала казахская шаманка, уточнив, что выправить тяжелую финансовую ситуацию можно будет только тяжелой работой.

Плутон становится ретроградным с 27 апреля по 6 октября в трудолюбивом Козероге. «Когда эта планета становится ретроградной, общество анализирует то, что необходимо оставить в прошлом, а что взять с собой в светлое будущее. Эти даты могут указывать на некий прогресс по возмещению финансовых убытков и стабилизации экономики от последствий COVID-19», — пояснила Кажетта.

Но есть даты, когда нужно быть чрезвычайно аккуратным, чтобы не попасть в финансовые ловушки. В 2021 году нужно следить за тремя ретроградными циклами Меркурия, и в эти периоды быть внимательными к совершаемым сделкам и инвестициям.

Первый произойдет в Водолее с 30 января по 20 февраля. Второй в Близнецах с 29 мая по 22 июня. Третий и последний ретроградный Меркурий в этом году произойдет в Весах с 27 сентября по 18 октября.