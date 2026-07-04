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Астролог дал прогноз по улучшению ситуации с бензином

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Ситуация с бензином улучшится с середины октября, сейчас на нее влияет расположение медленных планет, сообщил астролог Павсекакий Бодланов.

Тотального исчезновения топлива по всей стране ожидать не стоит, но возможны нестабильность, региональные дисбалансы и периодические сложности с доступностью, наиболее сложный период придется на конец лета и первую половину осени, сказал астролог в разговоре с «Осторожно Media», комментарий опубликован в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня».

По словам Павсекакия, причина — крайне напряженное расположение медленных планет, отвечающих за экономику государств, ресурсы, логистику, транспорт и массовые процессы. Переход Сатурна в ретроградное движение связан с ограничениями, дефицитом, задержками и необходимостью экономить ресурсы. При этом напряженные аспекты Урана усиливают фактор внезапности

Полного дефицита продуктов ждать не стоит, но возможны перебои с отдельными категориями в некоторых регионах, заявил астролог. Кроме того, товары продолжат дорожать.

Павсекакий увидел после октября рост реальных доходов и заработных плат. Однако этот рост, по его словам, не сможет полностью догнать уже произошедшее повышение цен.

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