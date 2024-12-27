Нострадамус и Ванга сошлись в пугающем пророчестве на 2025 год

Два самых известных и зловещих предсказателя мира Нострадамус и Ванга сделали одно и то же пророчество на 2025 год. Они предсказали большую войну в Европе, которая уничтожит население континента.

Ясновидящая Ванга Фото: © Wikimedia

Несмотря на то, что жизни Нострадамуса и Ванги разделяет 400 лет, они нередко сходились в прогнозах. Не зря болгарскую ясновидящую назвали «балканским Нострадамусом». На 2024 год они вместе предсказали сближение России, Индии и Китая и расширение глобального политического конфликта. И это пророчество сбылось.

«Древняя чума»

Французский астролог Мишель де Нострадамус родился он 14 декабря 1503. Он получил прекрасное образование, окончив медицинский факультет университета Монпелье и сдав экзамен на докторскую степень. Позднее он увлекся астрологией, имевшей тогда статус серьезной науки, и добился на этом поприще большой славы.

В 1555 году Нострадамус опубликовал книгу «Пророчества», или «Центурии», в которой описал будущее человечества на несколько столетий вперед. Книга состоит из катренов (четверостиший) на каждый год, в которых в иносказательной форме зашифрованы предсказания.

В одном из катренов, который его исследователи относят к 2025 году, Нострадамус написал, что «земли Европы» будут вовлечены в «жестокие войны». Далее следует загадочная фраза: «Древняя чума будет хуже врагов». Толкователи астролога не смогли ее однозначно объяснить.

Одни считают, что вместе с войной в Европу может прийти новая страшная эпидемия. Другие склонны толковать эти слова иносказательно. Они полагают, что упоминая о «древней чуме», астролог имел в виду давно забытые кровавые раздоры между европейскими государствами, которые станут страшнее внешних врагов.

«Опустошение континента»

Ванга (настоящее имя Вангелия Сурчева) родилась 3 октября 1911 году на территории современной Северной Македонии. В возрасте 12 лет произошло трагическое событие. Как-то по дороге по домой ее подхватил ураган, закружил по воздуху и бросил на землю. Когда девочку нашли, ее глаза оказались забиты песком. Она потеряла зрение.

С тех пор слепая Ванга начала пророчествовать. Она умерла в 1996 году, но оставила передаваемые изустно предсказания на сотни лет вперед. Их расшифровывают последователи ясновидящей.

Американская газета New York Post ранее опубликовала пророчество Ванги о том, что в 2025 году начнется апокалипсис. Толкователи связали это предсказание с другим пророчеством ясновидящей о том, что Европа превратится в «пустошь, почти полностью лишенную человеческой жизни».

Таким образом, и Нострадамус и Ванга предсказали в 2025 году начало войны в Европе, которое может привести к катастрофическим последствиям для всего человечества.