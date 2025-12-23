Слепая болгарская ясновидящая Ванга до сих пор будоражит мир таинственными и нередко зловещими пророчествами. На 2026 год Ванга предсказала новые войны, стихийные бедствия и контакты с иноземной цивилизацией.

Подтвержденных письменных архивов предсказаний Ванги не существует. Она была неграмотной и слепой. Но последователи ясновидящей тщательно собирали ее высказывания и теперь их интерпретируют.

Ванга часто говорила образно, загадками. Многие сразу не могли интерпретировать сказанное и понимали значение пророчеств только тогда, когда они сбывались. Адепты слепой предсказательницы стараются трактовать ее образные пророчества в современном контексте. Поэтому не нужно удивляться упоминанию вирусных эпидемий или искусственного интеллекта.

Считается, что ясновидящая предсказала смерть Сталина, гибель принцессы Дианы, катастрофу подлодки «Курск», уничтожение башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, пандемию коронавируса и многие другие трагедии. Пророчества на 2026 год тоже не оптимистичные.

Угроза новых войн

«Конфликты вспыхнут как спички в сухой траве», — в этих и других словах Ванги увидели предсказание глобального военного противостояния. 2026 год станет временем обострения старых противоречий между странами, которые могут спровоцировать большую войну.

Прорицательница указала на регионы, где напряженность достигнет критической точки. Особое беспокойство вызывают страны Азии. «Искры» там были видны уже в 2025 в виде конфликтов между Индией и Пакистаном, а также Камбоджой и Таиландом.

Изменения глобального мира

По некоторым трактовкам пророчеств Ванги, произойдет усиление влияния Востока и азиатских стран.

Для глобального мира 2026 год станет началом «нового времени», когда в результате множества ошибок и серьезных испытаний люди пересмотрят мировые ценности и способы влияния.

Голод и жажда

«Часть мира сгорит в нестерпимой жаре», — предупреждала Ванга. Человечество может столкнуться с природными катаклизмами в 2026 году. Землетрясения, извержения вулканов и экстремальная погода потрясут общественные устои.

Многие регионы столкнутся с нехваткой воды и пищи, что приведет к массовым миграциям. Люди будут вынуждены покидать свои дома в поисках пропитания. Такие бедствия могут привести к войнам и переворотам в ряде государств.

Технологический прорыв

«Люди заговорят с машинами», — говорила Ванга. И эти слова нашли подтверждение в революционном развитии искусственного интеллекта (ИИ). Пророчество гласит, что в 2026 году машинный разум покажет свою настоящую мощь. С одной стороны, это подтолкнет научный прогресс, в том числе и в медицине, которая научится лечить тяжелые болезни.

С другой стороны, неконтролируемый рост могущества ИИ перекроит многие сферы производства. Это приведет не только к сокращению рабочих мест, но и к сложным этическим проблемам: где заканчиваются права людей и начинаются права машины. Из пророчеств следует, что завершится все порабощением человека искусственным разумом.

Иноземный контакт

«Большой корабль из космоса прибудет на Землю», — эти слова Ванги также относят к 2026 году. И в 2025 году уже были подтверждения скорому контакту с инопланетной цивилизацией. Президент США Дональд Трамп намекал на важную информацию о НЛО, в Солнечной системе появился загадочный объект 3I/ATLAS.

В пророчествах слепой предсказательницы толкователи ежегодно видят указания на приближающееся знакомство с внеземным разумом. Некоторые считают, что так она давала знать: «человечество способны спасти только инопланетяне».

Кто такая Ванга

Ванга (настоящее имя Вангелия Сурчева) родилась 3 октября 1911 года в городе Струмица, расположенном на территории современной Северной Македонии. Уже в детстве она выделялась среди сверстников. Ясновидящая любила одну игру: ей завязывали глаза и она находила спрятанные предметы.

В возрасте 12 лет произошло трагическое событие, полностью перевернувшее жизнь Вангелии. Как-то по дороге по домой ее подхватил ураган, долго кружил по воздуху и бросил на землю.

Когда девочку нашли, ее глаза оказались забиты песком. У семьи не было денег на лечение, и она потеряла зрение. С тех пор Ванга начала пророчествовать.

Прославилась Вангелия в годы Второй мировой, когда почти без ошибок говорила родственникам солдат — живы ли они и где находятся.

Ванга притягивала столько туристов, что в 60-х годах, когда ясновидящая принимала в Петриче, власти назначили ей зарплату и выделили помощников — двух секретарей и водителя. Для приезжих в городе построили гостиницу.

Последние годы принимала посетителей в селе Рупите Благоевградской области Болгарии. Умерла 11 августа 1996 года в больнице Софии от онкологии.