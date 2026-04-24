НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Верховному лидеру Ирана потребуется пластика лица

Источник:
The New York Times
181 1
Верховный лидер Ирана Моджтабе Хаменеи
Фото: khamenei.ir / CC BY 4.0

Пластическая хирургия потребуется верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи после полученных в начале операции США и Израиля против Ирана ранений, пишет The New York Times со ссылкой на четырех высокопоставленных иранских чиновников.

Хаменеи трижды делали операции на одной ноге, на нее собираются поставить протез. Ему также прооперировали одну руку, и сейчас он постепенно восстанавливает ее функции, рассказали источники.

По их словам, лицо и губы пострадавшего сильно обожжены, из-за чего речь затруднена. В будущем ему потребуется пластическая хирургия. Несмотря на полученные травмы, Хаменеи-младший сохраняет ясность ума и проявляет активность, отметили источники

Собеседники рассказали, что Хаменеи не стал записывать видео- или аудиообращения, чтобы не выдать свое состояние в первом публичном выступлении. Он ограничивается письменными заявлениями.

Сообщения для Хаменеи, как отмечает газета, пишут от руки, запечатывают в конверты и передают по цепочке доверенных курьеров, которые доставляют их в убежище лидера. Его распоряжения возвращаются тем же путем.

Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, в результате ударов США и Израиля по его резиденции в начале военной операции 28 февраля.

Еще по теме
ЕС перейдет «красные линии» по санкциям против России
США пригласят Путина на саммит G20 в Майями
ЕС ввел санкции против Тимати
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Адам Кадыров увеличил количество медалей
Узбекская игра стала самой продаваемой в мире
Месяц рассекретили в шоу «Маска»
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
21
Раскрыт размер нового налога для электроники
20
Герасимов рассказал о наступлении российских войск
16
Путин назвал приоритетную задачу России
16
Евросоюз «повесил» украинский кредит на Россию
15
Лукашенко назвал Трампа и Путина «императорами»