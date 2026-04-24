Верховному лидеру Ирана потребуется пластика лица

Пластическая хирургия потребуется верховному лидеру страны Моджтабе Хаменеи после полученных в начале операции США и Израиля против Ирана ранений, пишет The New York Times со ссылкой на четырех высокопоставленных иранских чиновников.

Хаменеи трижды делали операции на одной ноге, на нее собираются поставить протез. Ему также прооперировали одну руку, и сейчас он постепенно восстанавливает ее функции, рассказали источники.

По их словам, лицо и губы пострадавшего сильно обожжены, из-за чего речь затруднена. В будущем ему потребуется пластическая хирургия. Несмотря на полученные травмы, Хаменеи-младший сохраняет ясность ума и проявляет активность, отметили источники

Собеседники рассказали, что Хаменеи не стал записывать видео- или аудиообращения, чтобы не выдать свое состояние в первом публичном выступлении. Он ограничивается письменными заявлениями.

Сообщения для Хаменеи, как отмечает газета, пишут от руки, запечатывают в конверты и передают по цепочке доверенных курьеров, которые доставляют их в убежище лидера. Его распоряжения возвращаются тем же путем.

Моджтаба Хаменеи занял пост верховного лидера после гибели своего отца, аятоллы Али Хаменеи, в результате ударов США и Израиля по его резиденции в начале военной операции 28 февраля.