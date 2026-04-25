Стартует второй раунд переговоров Ирана и США

Второй раунд переговоров между Ираном и США пройдет 25 апреля в Исламабаде, обе делегации накануне прибыли в Пакистан.

Американскую делегацию возглавляют спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, передает CNN. Иран на переговорах представляет глава МИД Аббас Аракчи.

Двухнедельное перемирие между США и Ираном заключили 8 апреля. Первый раунд мирных переговоров прошел 11 апреля в Исламабаде, он не привел к результатам. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп продлил перемирие.

Вашингтон добивается от Тегерана передачи ядерных материалов и полного прекращения обогащения урана, а также обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив. В обмен Соединенные Штаты согласны снять с Ирана санкции.