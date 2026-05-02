Трамп пригрозил захватить Кубу одним авианосцем

США способны отправить к Кубе авианосец и «почти немедленно» взять ее под контроль, заявил американский президент Дональд Трамп.

«На обратном пути из Ирана нас будет сопровождать один из наших больших кораблей — возможно, авианосец USS Abraham Lincoln — самый большой в мире», — цитирует Трампа Fox News.

Американский президент отметил, что даже одного появления USS Abraham Lincoln у берегов Кубы будет достаточно для капитуляции острова. Трамп подчеркнул, что ему нравится «доводить дело до конца».

Пентагон уже готовится к военной операции против Кубы на случай, если Трамп отдаст соответствующее распоряжение. В конце апреля госсекретарь США Марко Рубио обвинил Кубу в предоставлении своей территории противникам США для проведения враждебных операций.