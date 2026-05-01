Трамп отказался от бронежилета, чтобы не быть толстым

Sibnet.ru
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп пошутил, что не хочет носить бронежилет, потому что он сделает его полнее.

«Не знаю, смогу ли я это выдержать, если буду выглядеть на 20 фунтов (9 килограммов) тяжелее», — сказал Трамп журналистам во время брифинга в Белом доме, передает Fox News.

Американский лидер добавил, что над этим, возможно, «стоит задуматься», но признался, что не хотел бы ходить в бронежилете, так как «не поддерживает идею чрезмерной защиты».

На вопрос о том, испытывает ли он беспокойство по поводу возможности нового нападения, Трамп ответил, что избегает размышлений об этом, иначе «был бы не эффективен».

Покушения на Трампа

На ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме 25 апреля, где присутствовал Трамп, произошла стрельба. Мероприятие проходило в отеле Washington Hilton, где 45 лет назад покушались на президента Рональда Рейгана.

Был ранен офицер Секретной службы. Стрелявший — 31-летний Коул Томас Аллен — задержан, 4 мая он предстанет перед судом.

Белый дом назвал случившееся покушением на жизнь главы государства. Вскоре корреспондент Fox News Питер Дуси сообщил, что «значительное» повышение мер безопасности после ЧП может включать и бронежилет для Трампа.

В июле 2024 года во время митинга 20-летний Томас Мэттью Крукс произвел восемь выстрелов, ранив Трампа — тогда еще кандидата в президенты от Республиканской партии — в ухо. Стрелявший был убит членом контрснайперской команды Секретной службы.

Осенью того же года ФБР предотвратило попытку покушения на Трампа в его гольф-клубе во Флориде. Подозреваемый, 58-летний Райан Уэсли Раут, пытался скрыться, но был задержан. Трамп не пострадал. В феврале суд приговорил Раута к пожизненному заключению.

