Президент Украины Владимир Зеленский сильно обозлился на США из-за поддержки американским лидером Дональдом Трампом условий России по урегулированию на Украине, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

«Зеленский страшно зол на американцев, которые продолжают поддерживать условия президента Путина. Он ищет новых дипломатических и военных партнеров», — рассказали источники

NYT отмечает, что Зеленский стал слишком много критиковать США. Он высказывает недовольство, начиная от неуважительное отношение к Украине и заканчивая решением по ослаблению санкций против России.

Буквально на прошлой неделе он раскритиковал планы спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера снова посетить Москву в ближайшем будущем, хотя они ни разу не были в Киеве, заключает издание.