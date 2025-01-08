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Стало известно предсказание Жириновского на 2025 год

Источник:
Sibnet.ru
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Основатель ЛДПР Владимир Жириновский считал, что в 2025 году произойдет «объединение русского мира в границах СССР», следует из записок политика, опубликованных зампредом Госдумы Борисом Чернышовым.

Чернышов еще в 2023 году в телеграм-канале выкладывал одну из записок Жириновского, где тот отмечал «великие события», например Французскую революцию 1791 года или Октябрьскую 1917 года.

«2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040» — написано на листочке.

«Владимир Вольфович всегда умел формулировать мысли точно, емко и ярко. Часто записывал их на небольших листах. Я всегда бережно хранил эти бумаги, потому что понимал: их нужно сохранить для истории», — писал в посте Чернышов.

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Политика #Россия #Мир #Предсказания
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