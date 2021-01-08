Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года

Флагманские смартфоны в 2020 году серьезно подорожали из-за ослабления рубля и гонки производителей, непрерывно наращивающих мощности гаджетов. При этом бюджетные аппараты по своим возможностями вплотную приблизились к «старшим братьям». И среди линейки смартфонов в пределах 10 тысяч рублей оказалось достаточно достойных моделей.

Realme C3

Китайская компания Realme выпускает смартфоны под девизом «народная марка». Модель Realme C3 сочетает ценовую доступность и мощную аппаратную платформу. За 9 тысяч пользователь получит процессор Mediatek Helio G70, 3 Гбайт оперативной памяти, дисплей IPS с разрешением 1600x720, тройную камеру и емкую батарею емкостью 5000 мАч.

Фото: © Realme

Почему стоит покупать. Realme C3 — одно из самых выгодных предложений на рынке по сочетанию цены и мощности. Все сопоставимые конкуренты дороже на две-три тысячи рублей. Между тем аппарат вполне можно назвать игровым, у него прекрасная автономность, есть NFC в версии на 64 Гбайт.

Xiaomi Redmi 9

Бюджетная новинка от Xiaomi базируется на производительной платформе MediaTek Helio G80 и уверенно справляется с популярными играми. Объем оперативной памяти — от 3 до 6 Гбайт, в смартфон можно установить дополнительную карту памяти независимо от SIM-карт. В наличии дисплей IPS с диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2340x1080, аккумулятор 5020 мАч.

Почему стоит покупать. Отличный смартфон для любителей Xiaomi с высокой автономностью на актуальной платформе, достойной камерой из четырех блоков и быстрой зарядкой. Среди бонусов — экран с высоким разрешением и стеклом Corning Gorilla Glass 3 и современный разъем USB Type-C. Но чтобы найти этот аппарат в пределах 10 тысяч рублей, придется побегать.

Samsung Galaxy M11

Доступная рабочая «лошадка» от южнокорейской компании стала развитием удачной серии Galaxy M. Аппарат работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 450 и оснащается дисплеем IPS с диагональю 6,4 дюйма разрешением 1560x720 и тройной камерой. Управляется смартфон с помощью фирменной оболочки, основанной на Android 10. Емкость аккумулятора — 5000 мАч.

Почему стоит покупать. За 10 тысяч рублей покупатель получат смартфон с приличной тройной камерой, дисплеем без надоевшего выреза и высокой автономностью. Также доступны все сервисы Samsung, интерфейс отлично оптимизирован, здесь нет китайских фишек наподобие встроенной рекламы.

Honor 9 Lite

Компания Honor — один из лидеров на китайском рынке 2020 года, смартфон Honor 9 Lite мгновенно стал хитом продаж. Бюджетник унаследовал дизайн флагмана Honor 9 и работает на производительной платформе HiSilicon Kirin 659. Дисплей IPS с диагональю 5,65 дюйма имеет разрешение 2160x1080. Емкость аккумулятора —3000 мАч.

Почему стоит покупать. Удачный дизайн, компактный корпус, высокие характеристики, сразу две сдвоенные камеры, присутствуют сервисы Google, поддержка NFC за смешные деньги. Из минусов — смартфон уже снят с конвейера, магазины распродают остатки. Кроме этого, у него невысокая автономность.

Moto G7 Play

Смартфон начального уровня от легендарной компании Motorola выделяется «европейским» дизайном и некоторыми флагманскими фишками. Он работает на платформе Qualcomm Snapdragon 632. Видеоускоритель Adreno 506 справляется с требовательными играми, IPS-экран диагональю 6,2 дюйма имеет высокое разрешение 2270x1080.

Почему стоит покупать. Достойное качество фото с большим количеством режимов съемки, камера может снимать видео в разрешении 4К, игровые возможности, стильный внешний вид — за честный ценник менее 10 тысяч рублей. Немного портит впечатление невысокая автономность, емкость батареи всего 3000 мАч.

Huawei Y6p

Недорогой смартфон работает на платформе MediaTek Helio P22. Аппарат оснащается дисплеем IPS с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 1600x720. Здесь нет сервисов Google, зато есть фирменная оболочка EMUI. Тройная камера обеспечит достойное качество фото и видео. Емкость аккумулятора — 5000 мАч.

Почему стоит покупать. Тонкий смартфон с безрамочным экраном выглядит современно, хорошая автономность, есть работающее без подключения наушников FM-радио, поддерживается сервис NFC. Из минусов — вместо Google придется работать с китайским сервисом AppGallery, в котором ограничен выбор приложений. Но с учетом цены и характеристик аппарат достойный.

Alcatel 3X

Смартфон обладает яркой IPS-матрицей с диагональю 6,52 дюймов и разрешением 1600x720. За производительность отвечает чип Mediatek MT6763V Helio P23, есть аудиоусилитель AW8737 для качественного звука. Также в наличии классическая тройная камера, вспомогательный модуль умеет делать панорамные снимки.

Почему стоит покупать. Большой запас памяти за минимальные деньги (в базе доступно 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт встроенной), удачный дизайн, камеры с двумя фокусными расстояниями, хорошая автономность с батареей емкостью 4000 мАч. Из минусов можно отметить невысокую оптимизацию программной оболочки.