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Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года

Автор:
Олег Чернов, Sibnet.ru
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Фото: Janitors / Attribution License
Флагманские смартфоны в 2020 году серьезно подорожали из-за ослабления рубля и гонки производителей, непрерывно наращивающих мощности гаджетов. При этом бюджетные аппараты по своим возможностями вплотную приблизились к «старшим братьям». И среди линейки смартфонов в пределах 10 тысяч рублей оказалось достаточно достойных моделей.

Realme C3

Китайская компания Realme выпускает смартфоны под девизом «народная марка». Модель Realme C3 сочетает ценовую доступность и мощную аппаратную платформу. За 9 тысяч пользователь получит процессор Mediatek Helio G70, 3 Гбайт оперативной памяти, дисплей IPS с разрешением 1600x720, тройную камеру и емкую батарею емкостью 5000 мАч.

Фото: © Realme

Почему стоит покупать. Realme C3 — одно из самых выгодных предложений на рынке по сочетанию цены и мощности. Все сопоставимые конкуренты дороже на две-три тысячи рублей. Между тем аппарат вполне можно назвать игровым, у него прекрасная автономность, есть NFC в версии на 64 Гбайт.

Xiaomi Redmi 9

Бюджетная новинка от Xiaomi базируется на производительной платформе MediaTek Helio G80 и уверенно справляется с популярными играми. Объем оперативной памяти — от 3 до 6 Гбайт, в смартфон можно установить дополнительную карту памяти независимо от SIM-карт. В наличии дисплей IPS с диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2340x1080, аккумулятор 5020 мАч.

Почему стоит покупать. Отличный смартфон для любителей Xiaomi с высокой автономностью на актуальной платформе, достойной камерой из четырех блоков и быстрой зарядкой. Среди бонусов — экран с высоким разрешением и стеклом Corning Gorilla Glass 3 и современный разъем USB Type-C. Но чтобы найти этот аппарат в пределах 10 тысяч рублей, придется побегать.

Samsung Galaxy M11

Доступная рабочая «лошадка» от южнокорейской компании стала развитием удачной серии Galaxy M. Аппарат работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 450 и оснащается дисплеем IPS с диагональю 6,4 дюйма разрешением 1560x720 и тройной камерой. Управляется смартфон с помощью фирменной оболочки, основанной на Android 10. Емкость аккумулятора — 5000 мАч.

Почему стоит покупать. За 10 тысяч рублей покупатель получат смартфон с приличной тройной камерой, дисплеем без надоевшего выреза и высокой автономностью. Также доступны все сервисы Samsung, интерфейс отлично оптимизирован, здесь нет китайских фишек наподобие встроенной рекламы.

Honor 9 Lite

Компания Honor — один из лидеров на китайском рынке 2020 года, смартфон Honor 9 Lite мгновенно стал хитом продаж. Бюджетник унаследовал дизайн флагмана Honor 9 и работает на производительной платформе HiSilicon Kirin 659. Дисплей IPS с диагональю 5,65 дюйма имеет разрешение 2160x1080. Емкость аккумулятора —3000 мАч.

Фото: Janitors / Attribution License

Почему стоит покупать. Удачный дизайн, компактный корпус, высокие характеристики, сразу две сдвоенные камеры, присутствуют сервисы Google, поддержка NFC за смешные деньги. Из минусов — смартфон уже снят с конвейера, магазины распродают остатки. Кроме этого, у него невысокая автономность.

Moto G7 Play

Смартфон начального уровня от легендарной компании Motorola выделяется «европейским» дизайном и некоторыми флагманскими фишками. Он работает на платформе Qualcomm Snapdragon 632. Видеоускоритель Adreno 506 справляется с требовательными играми, IPS-экран диагональю 6,2 дюйма имеет высокое разрешение 2270x1080.

Почему стоит покупать. Достойное качество фото с большим количеством режимов съемки, камера может снимать видео в разрешении 4К, игровые возможности, стильный внешний вид — за честный ценник менее 10 тысяч рублей. Немного портит впечатление невысокая автономность, емкость батареи всего 3000 мАч.

Huawei Y6p

Недорогой смартфон работает на платформе MediaTek Helio P22. Аппарат оснащается дисплеем IPS с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 1600x720. Здесь нет сервисов Google, зато есть фирменная оболочка EMUI. Тройная камера обеспечит достойное качество фото и видео. Емкость аккумулятора — 5000 мАч.

Почему стоит покупать. Тонкий смартфон с безрамочным экраном выглядит современно, хорошая автономность, есть работающее без подключения наушников FM-радио, поддерживается сервис NFC. Из минусов — вместо Google придется работать с китайским сервисом AppGallery, в котором ограничен выбор приложений. Но с учетом цены и характеристик аппарат достойный.

Alcatel 3X

Смартфон обладает яркой IPS-матрицей с диагональю 6,52 дюймов и разрешением 1600x720. За производительность отвечает чип Mediatek MT6763V Helio P23, есть аудиоусилитель AW8737 для качественного звука. Также в наличии классическая тройная камера, вспомогательный модуль умеет делать панорамные снимки.

Почему стоит покупать. Большой запас памяти за минимальные деньги (в базе доступно 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайт встроенной), удачный дизайн, камеры с двумя фокусными расстояниями, хорошая автономность с батареей емкостью 4000 мАч. Из минусов можно отметить невысокую оптимизацию программной оболочки.

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