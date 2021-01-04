Глава Nissan назвал машины марки устаревшими

Желание экс-главы Nissan Карлоса Гона захватить хотя бы 8% мирового рынка привели к тому, что компания осталасьс «раздутым» модельным рядом и устаревшими моделями, заявил главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта.

Экс-глава Nissan строил слишком амбициозные и нереалистичные планы, вследствие чего компания осталась с устаревшими автомобилями и «огромным модельным рядом, в котором нет никакого смысла», сказал Гупта в интервью изданию Car.

Чтобы исправить ситуацию, добавил Гупта, концерну потребуется существенное сокращение затрат и снижение объемов производства, предполагающее, в том числе, окончательное закрытие заводов марки в Испании и Индонезии.

Вместо 8% мирового рынка Nissan теперь нацелен на 6% к 2023 году и будет активно использовать свои партнёрские отношения с французской Renault и японской Mitsubishi, чтобы достичь этой цели.