Омскую десятиэтажку обстреляли салютом в новогоднюю ночь

Омичи в новогоднюю ночь устроили обстрел десятиэтажки зарядами салюта. По счастливой случайности никто не пострадал.

«В Омске новогоднюю ночь десятиэтажка на улице Тюленина была обстреляна салютом. Заряды новогоднего фейерверка полетели не в воздух, а попали аккурат в балконы и окна жилого дома. Чудом удалось избежать пожара», — сообщили очевидцы в паблике «Подслушано Омск» во «ВКонтакте».

На кадрах заметно, как заряды салюта летят в окна и в балкон жилого здания. Очевидцы, снимающие видео, предложили вызвать пожарных, но к счастью обошлось без трагедии.

По данным областного УМВД, заявлений о праздничном» обстреле» в полицию не поступало. Не вызывали жильцы дома и сотрудников МЧС на происшествие.