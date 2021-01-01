Подсчитано количество развитых цивилизаций в нашей галактике

Отсутствие сигналов от других развитых цивилизаций в нашей галактике подтверждает недолговечность высшей формы разума, считают исследователи. По подсчетам ученых, в Млечном Пути всего 36 разумных цивилизаций, удаленных на гигантские расстояния.

Специалисты из Ноттингемского университета в Англии использовали видоизмененное уравнение Дрейка, предложенное почти 60 лет назад. Фрэнк Дрейк выявил факторы, которые позволяют оценить, сколько разумных цивилизаций может существовать в галактике.

Согласно формуле, вокруг Земли должны существовать несколько десятков миров с цивилизациями, достаточно развитыми, чтобы посылать сообщения в космос. Однако удаленность планет требует на передачу таких сообщений многих тысяч лет.

По мнению исследователей, пока такой сигнал идет, цивилизации погибают. В результате отправка сообщений носит единичный характер. При этом для развития разумной и технологически продвинутой жизни на планете требуется минимум 4-5 миллиардов лет.

Модернизированная формула учитывает количество звезд возрастом более 5 миллиардов лет, наличие планет в зоне жизни, существование цивилизации на протяжении длительного срока для открытия радиоволн и строительства мощных передатчиков.

С учетом всех переменных сегодня в нашей галактике должны существовать всего 36 достаточно развитых цивилизаций. Согласно математическому распределению, ближайшая к Земле цивилизация расположена в 17 тысячах световых лет, что делает контакт невозможным.



