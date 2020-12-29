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Сибирские хирурги спасли «нашпигованное» опухолями сердце младенца

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Врачи Красноярского центра сердечно-сосудистой хирургии провели ювелирную операцию и удалили множество опухолей в сердце младенца, сообщает пресс-служба учреждения.

Новорожденный мальчик был доставлен в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Минздрава РФ Красноярска на восьмые сутки жизни из Хакасии. При весе пациента почти три килограмма, у него были выявлены множественные новообразования сердца.

«Я впервые видел сердце, буквально нашпигованное опухолями. Нам предстояло убрать опухоль в аорте, диаметр которой 8 миллиметров, при этом, не травмировать аортальный клапан. Риск операции был очень большой, но это давало ребенку шанс на жизнь и на выздоровление... На операции оказалось, что опухоль, к тому же, была сращена с одной из створок аортального клапана и ее пришлось буквально отрезать от нее», — сказал завдетским кардиохирургическим центра Павел Теплов.

Это по-настоящему ювелирная операция, когда нужно разделить две хрупкие ткани и каждое движение может стать фатальным для пациента. Несмотря на все сложности, операция прошла успешно.

Ребенку еще предстоит наблюдение за остальными опухолями сердца, но теперь у него есть все шансы на жизнь. Новый год ребенок встретит дома, в кругу семьи.

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