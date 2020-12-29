Достроен отрезок «Северного потока — 2» в немецкой зоне

Работы по строительству участка трубопровода "Северный поток - 2" длиной в исключительной экономической зоне Германии завершены, сообщила компания Nord Stream 2 AG.

Как ожидается, в середине января начнется укладка труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании. В Nord Stream 2 AG отметили, что «в надлежащий срок проинформируют» о дальнейших планах. «О других деталях мы не можем сообщить», — приводит ТАСС сообщение компании.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» возобновилось 11 декабря, работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии вела баржа «Фортуна».

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.