Башенные краны создадут новогоднее настроение омичам

Застройщики Омска в преддверии нового года украсили башенные краны светящимися гирляндами, сообщил пресс-центр городской администрации.

С предложением поучаствовать в предновогоднем оформлении города обратилась администрация Омска. Откликнулись ООО «СЗ «Авант» и ООО «Сибградстройинвест».

«Теперь необычную иллюминацию наблюдают жители окрестных домов по улице 70 лет Октября и проспекта Карла Маркса, где расположены стройплощадки со светящимися конструкциями», – говорится в сообщении администрации города.