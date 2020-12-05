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Новогодняя Сибирь: ледяные лабиринты, самовар и фаллос

Источник:
Sibnet.ru
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Города Сибири вовсю готовятся к Новому году. В этом году не будет праздничных открытий елок и массовых концертов, но горожанам предложат катки, парки ледяных скульптур и горки, которые разрешат посещать, соблюдая санитарные меры предосторожности.

Все сделано изо льда

Каток у Новосибирского театра оперы и балета второй год гремит на всю страну. Его необычная форма, напоминающая фаллос, снова стала поводом для  шуток юмористов и новостей СМИ. Так, телеведущий Иван Ургант посвятил катку песню «А каток-то в форме фаллоса» на мотив «Лебединой верности», и теперь композиция претендует на народный новогодний гимн города. 

Но глава департамента культуры мэрии Новосибирска Анна Терешкова заявила, что в этом году власти решили не отказываться от формы катка, поскольку форма - это не главное.

Каток в форме члена
Фото: Схема новосибирского катка © департамент культуры мэрии Новосибирска

А учитывая пандемию, новосибирская мэрия задумала организовать самую большую онлайн вечеринку в мире, «где горожане смогут сесть за один новогодний виртуальный стол вместе со знаменитыми земляками».

Красноярск в этом году удивит масштабным ледовым лабиринтом «Танцы Сибири» с сюжетами из постановок Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени Михаила Годенко.

Одна из самых больших горок будет сделана в виде глухаря, который расправил крылья над могучими соснами и елями. Ледовые скульптуры будут подсвечены изнутри и снаружи.

Фото: Эскиз лабиринта © мэрия Красноярска

Ледяной лабиринт расположат в сквере Космонавтов. Туда же переедет 46-метровая елка с Театральной площади. Ее более высокая пушистая сестрица — 55-метровая елка останется на острове Татышев. На этой площадке разместят новогодний городок «Город-сказка, город-мечта».

В центре будет «Красноярск в миниатюре», где все популярные городские локации предстанут в ледовом исполнении. Это и проспект Мира, и часовня Параскевы Пятницы, Коммунальный и Виноградовский мосты, Енисей, Красноярские Столбы, а также здание администрации города и Триумфальная арка.

Самовар из льда
Фото: Самовар из льда © администрация Улан-Удэ

На площади Советов в Улан-Удэ разместят свыше 20 ледовых скульптур и композиций — рыбаков, медведей, оленей, снеговиков. Кроме того, изо льда сделают гигантский колодец и самовар.

А в центре этого ледового царства будет многоразовая катушка (горка) — впервые в истории города ее сделают на основе металлического каркаса. На большой катушке будут два ската высотой 2,5 и 3 метра. После катания на катушке можно увидеть гирлянду «Звездное небо».

Горка в ледовом городке Улан-Удэ
Фото: Горка в ледовом городке © администрация Улан-Удэ

«По мнению экспертов, в окружающей среде коронавирус теряет инфекционную активность. В воздухе вирус надолго не задерживается. Главный инфекционист Центрального округа Москвы Илья Акинфиев заявляет, что на открытом воздухе распространение вируса при достаточной дистанции людей друг от друга просто невозможно», — отметила администрация Улан-Удэ. 

Светодиоды и маршрут к Счастью

Барнаул второй год подряд делает акцент в праздничном оформлении на светодиодные украшения. В городе стараются равномерно развесить по районам светящиеся гирлянды, фигуры «Бокал», виньетки на столбах, трамвайных опорах и зданиях.

В декабре в городе появится светодиодные «Герб города Барнаула», «Паровоз», дерево в фонтане, «Самовар», «Снеговики-музыканты», «Снежная королева», герои мультфильма «Ну, погоди!».

Новогодние баннеры мэрия оформила с использованием советские открыток, созданных художником-аниматором студии «Союзмультфильм» Владимиром Зарубиным.

Фото: © мэрия Барнаула

Мэрия Омска предложила горожанам прогуляться за счастьем по выстроенному властями маршруту. Одна из точек прогулки — Выставочный сквер — будет открываться гигантской снежинкой. Гостям обещают «веселых снеговичков» и цветочные букеты в глыбах льда.

В финале гуляющих ждет Омская крепость со светящейся елкой с бантом. Ворота Омской крепости будут празднично подсвечены, здесь разместят домики для торговли, установят деревянные качели и фотозоны.

Многие столицы регионов СФО еще продумывают новогодние локации и объекты. Главные елки в этом году города Сибири обновлять не планируют, все будут использовать деревья, купленные в прошлые годы.

Фото: © Sibnet.ru

Акценты сместили на светодиодное оформление, красоту ледовых городков, разрабатывают онлайн-мероприятия. Гулять, кататься и строить маршруты, к счастью, в новом 2021 году можно будет после 20 декабря, когда будут готовы праздничные объекты.

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