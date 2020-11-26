НАВЕРХ

Ургант спел песню «А каток-то в виде пениса» про Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
202 0
каток в виде члена в Новосибирске
Фото: проект катка в Новосибирске © facebook.com/anna.tereshkova.14

Ведущий Иван Ургант на Первом канале спел песню «А каток-то в виде пениса» про ледовый объект в центре Новосибирска, напоминающий по форме член, этот каток снова зальют в декабре.

Мэрия Новосибирска показала проект катка возле Оперного театра. В прошлом году форма катка вызвала скандал на всю страну, она напоминала член. В этом году каток будет примерно таким же, поэтому новость об этом вызвала реакцию в городе и за его пределами.

Ургант в своем вечернем шоу заявил, что хочет поддержать мэрию Новосибирска, которая радует горожан, тогда как «в некоторых городах администрация сделала наоборот: вместо катка положили...как сказать...ничего не положили». Он спел песню на мотив композиции Евгения Мартынова «Лебединая верность».

«По катку новосибирскому солнечным днем мы катались, взявшись за руки, вместе, вдвоем. Синий лед искрится ласково, но в этот миг из окна администрации слышится крик: "А каток-то в виде пениса вот такой лежит"», — спел Ургант.

Затем соведущий Дмитрий Хрусталев пошутил о том, что не стоит использовать слово «пенис» на Первом канале. Ургант перепел строчку, заменив слово на «фаллос».


Еще по теме
Иркутяне остались без корпоративов и тематических вечеринок
Пандемия оставит новосибирцев без новогоднего салюта
Жвачкин решил поднять настроение томичам
Автор летящего троллейбуса: «Мир давно сошел с ума»
смотреть все
Новосибирск #Город #Мир ТВ
КАРТИНА ДНЯ
•
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
•
Анонсирована льготная ипотека на частные дома для молодежи
•
Раскрыта новая схема обмана россиян
•
Россия успешно испытала новую противоракету
Подробности
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
Как это работает
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
•
Черная пятница 2020: когда начнутся скидки?
•
Тренировка легких: как дышать по методу Стрельниковой
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
COVID-госпиталь в Новосибирске наказали за нарушение санитарных норм
Сибирь 26.11.2020 12:30
Подозреваемый в госизмене томский физик останется в СИЗО
Сибирь 26.11.2020 12:01
Новосибирские дачники назвали невыполнимым закон о «тихом часе»
Сибирь 26.11.2020 12:00
Энергетики Бурятии вышли на пикеты из-за зарплат
Сибирь 26.11.2020 11:50
Самое популярное
Эксперт объяснил, чем отличается бензин «Лукойла» и «Газпромнефти»
4540
Рубль продемонстрировал парадоксальное поведение
4073
Грязевой курорт создадут на самом большом озере Кузбасса
3099
Школьников обвинили в терроризме из-за Minecraft
2740
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Министр обороны ФРГ призвала к диалогу с Россией с позиции силы
•
Анонсирована льготная ипотека на частные дома для молодежи
•
Раскрыта новая схема обмана россиян
•
Россия успешно испытала новую противоракету
Подробности
•
График и прогулы: закон упорядочит работу на удаленке
•
Осталась неделя: как быстро оплатить налоги
•
Завтра будет другим: как эпидемии меняли ход истории
•
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
Мультимедиа
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
•
Как выбрать презерватив: размер и материал
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаХамзаева обратил внимание на то, что региональные системы здравоохранения испытывают повышенную...

Uynachalnica

В поправках! Там никому ничего не обещали, как и ранее, кроме обнуленного!

-Керя-

Владимир вы ещё на счёт питания разберитесь в стране. Некоторая еда вообще не сьедобная...

Disobedient

После соросятских транснациональных надсмотрщиков всегда катастрофа. Сколько они на рагулей кредитов...

jeryakob

пан-атаман-грициан-таврический !!!