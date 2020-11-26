Ургант спел песню «А каток-то в виде пениса» про Новосибирск

Ведущий Иван Ургант на Первом канале спел песню «А каток-то в виде пениса» про ледовый объект в центре Новосибирска, напоминающий по форме член, этот каток снова зальют в декабре.

Мэрия Новосибирска показала проект катка возле Оперного театра. В прошлом году форма катка вызвала скандал на всю страну, она напоминала член. В этом году каток будет примерно таким же, поэтому новость об этом вызвала реакцию в городе и за его пределами.

Ургант в своем вечернем шоу заявил, что хочет поддержать мэрию Новосибирска, которая радует горожан, тогда как «в некоторых городах администрация сделала наоборот: вместо катка положили...как сказать...ничего не положили». Он спел песню на мотив композиции Евгения Мартынова «Лебединая верность».

«По катку новосибирскому солнечным днем мы катались, взявшись за руки, вместе, вдвоем. Синий лед искрится ласково, но в этот миг из окна администрации слышится крик: "А каток-то в виде пениса вот такой лежит"», — спел Ургант.

Затем соведущий Дмитрий Хрусталев пошутил о том, что не стоит использовать слово «пенис» на Первом канале. Ургант перепел строчку, заменив слово на «фаллос».