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Актер из «Квартета И» пожаловался на несправедливую поддержку кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Александр Плющев / CC BY 2.0

Актер Александр Демидов из «Квартета И» рассказал о трудном положении отечественного кинематографа. Он считает, что некоторые фильмы оказались брошенными государством.

В 2020 году правительство России выделило из резервного фонда 4,2 миллиарда рублей кинематографу как отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщается на сайте Минкульта РФ. Из-за ограничительных мер многие кинотеатры в стране закрыты, а заполняемость открытых залов всего 50%. Отсюда низкие кассовые сборы.

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В середине декабря в прокат вышел фильм «Обратная связь»с «Квартетом И». По словам Александра Демидова, их фильм оказался за бортом господдержки, поскольку субсидирование рассчитано только на те проекты, в которые Фонд кино уже вкладывал деньги.

«Мы вложили свои деньги, заработанные на фильмах, на которые ходили люди. И мы пролетаем мимо этой истории. У меня огромное количество претензий — это не поддержка абсолютно нашего кинематографа, а его просто убивают таким образом», — сказал Александр Демидов Sibnet.ru.

Демидов объяснил, что сейчас создатели «Обратной связи» будут внимательно отслеживать финансовую успешность фильма в прокате. Конкуренцию комедии «Квартета И» составили фильмы, которые как раз получили субсидии от государства. Это «Серебряные коньки» и «Огонь».

«Ситуация такая, что мы вынуждены выживать сами по себе, нас опять бросили. Мы театр успешный, в который полные залы ходят и до сих пор уже 30 лет работаем в этой индустрии театральной и киношной и, к сожалению, вынуждены полагаться только на себя», — заключил Александр Демидов.

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