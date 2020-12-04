Премьеры пандемии: лучшие фильмы 2020 года

Пандемия прилично сократила количество кинопремьер. В 2020 году десяток крупных релизов разнесли на последующие годы. Но вышли и очень достойные фильмы.

С весны 2020 года список крупных релизов, которые из-за закрытых кинотеатров пришлось перенести на более поздний срок, постоянно пополняется. Осенью было известно о переносах шести крупных и ожидаемых премьер, среди которых «Форсаж 9», «Бэтмен», «Дюна», «Не время умирать». Но зритель не остался без хорошего кино. Отмена проката рейтинговых картин помогла менее известным проектам, которые, как оказалось, вполне заслуживают внимания.

«Зависнуть в Палм-Спрингс». Комедия, США/Гонконг, режиссер Макс Барбаков, 18+ «Калашников». Биография, Россия, режиссер Константин Буслов, 12+ «Зов предков». Драма, Канада/США, режиссер Крис Сандерс, 6+ «Хэппи-энд». Комедия, Россия/Тайланд, режиссер Евгений Шелякин, 12+ «Дьявол всегда здесь». Триллер, США, режиссер Антонио Кампос, R (17+) «Один вдох». Драма, Россия, режиссер Елена Хазанова, 12+ «Еще по одной». Драма, Дания/Швеция, режиссер Томас Винтерберг «Mortal Kombat». Мультфильм, США, режиссер Этан Сполдинг, R (17+) «Банкир». Биография, США, режиссер Джордж Нолфи, PG-13 (13+) «Довод». Фантастика, Великобритания/США, режиссер Кристофер Нолан, 16+

«Зависнуть в Палм-Спрингс»

В ролях: Энди Сэмберг, Кристиан Милиоти, Дж.К.Симмонс, Питер Галлахер.

Романтическая комедия погружает героев во временную петлю. 9 ноября неподалеку от Палм-Спрингс идет подготовка к свадьбе. Один из гостей, парень Найлз произносит трогательную речь для молодоженов. Это очень впечатляет старшую сестру невесты Сару. После череды загадочных событий, молодые люди обнаруживают, что «зависли» в одном дне — 9 ноября.

Фото: © кадр из фильма «Зависнуть в Палм-Спрингс»

Фильм получил хорошие оценки критиков. Были отмечены сильная актерская игра, уверенная режиссура и освежающе оригинальная концепция фильма. Некоторые кинокритики назвали «Зависнуть в Палм-Спрингс» ромкомом, в который легко влюбиться.

«Калашников»

В ролях: Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольнинов, Эльдар Калимулин.

Отечественная биографическая драма повествует о парне-самоучке, который прошел долгий и тернистый путь, прежде чем создал легендарный автомат АК-47 — главный символ советской оружейной мысли.

Для фильма все модели оружия, разработанного Калашниковым, были специально восстановлены по чертежам, полученным из Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

«Зов предков»

В ролях: Харрисон Форд, Омар Си, Кара Ги, Дэн Стивенс.

Размеренная домашняя жизнь дружелюбного пса Бака перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х. Его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни.

Фото: © кадр из фильма «Зов предков»

«Зов предков» неоднократно переносили на большой экран. Самая первая версия — немой фильм — вышла в 1923 году. В 1935-м вышла картина с Кларком Гейблом, а в 1972 году свет увидела экранизация с Чарлтоном Хестоном.

«Хэппи-энд»

В ролях: Михаил Гомиашвили, Евгения Дмитриева, Владимир Мишуков, Чарай Муэнпрайун.

Загадочный мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он ничего о себе не помнит, при этом говорит по-русски и отличается крайне скверным характером. Герой быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. Когда в его жизни все становится благополучно, он снова задается вопросом: кто он и для чего все-таки прилетел на другой конец света?

Поскольку события в фильме разворачиваются в Таиланде, снимать картину приходилось в тяжелых условиях: средняя температура на площадке составляла 40 градусов. Из-за высокой влажности техника ржавела и выходила из строя. Одного из каскадеров даже ужалила медуза, а прикрепленный к группе змеелов отгонял от актрис сколопендр.

«Дьявол всегда здесь»

В ролях: Том Холланд, Дональд Рэй Поллок, Билл Скарсгард, Райли Кио

После Второй мировой Уиллард Рассел возвращается домой и влюбляется в работницу кафе Шарлотту. Мать Уилларда активно сватает сыну местную сироту Хэлен, но парень женится на Шарлотте и у них рождается сын Арвин. Хэлен же выходит замуж за проповедника Роя и на свет появляется девочка Ленора. Вскоре судьбы молодых семей оборачиваются самым трагичным образом, а дети становятся сводными братом и сестрой в доме матери Уилларда.

Фото: © кадр из фильма «Дьявол всегда здесь»

Фильм «Дьявол всегда здесь» — экранизация одноименного романа (2011) американского писателя Дональда Рэя Поллока. Картина построена по нелинейной сюжетной линии различных встревоженных людей, которые страдают от последствий послевоенных травм и преступности.

«Один вдох»

В ролях: Виктория Исакова, Максим Суханов, Владимир Яглыч, Сергей Сосновский.

Главная героиня — 40-летняя Марина Гордеева. В детстве она подавала большие надежды в плавании, была призером и мастером спорта, но прекратила занятия, а в будущем стала тренером в секции плавания. Когда от героини уходит муж, она переосмысливает жизнь и открывает для себя фридайвинг, опасный вид спорта.

Фильм основан на истории жизни «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой. Начав заниматься этим экстремальным видом спорта только в 40 лет, она сумела установить более 40 мировых рекордов, стать многократной чемпионкой мира и основать Федерацию фридайвинга в России.

«Еще по одной»

В ролях: Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Магнус Милланг, Ларс Ранте.

Герои фильма — четверо учителей средней школы — профессор истории, психолог, экономист и физрук. Они решили проверить на себе, действительно ли ежедневные алкогольные возлияния повышают работоспособность. Постепенно этот эксперимент выходит из-под контроля.

Фото: © кадр из фильма «Еще по одной»

Фильм был включен в программу Каннского фестиваля, который должен был пройти летом 2020 года, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Тогда премьера «Ещё по одной» состоялась в сентябре 2020 года на международном фестивале в Торонто. Уже после фильм показали всем в кино.

«Легенды "Смертельной битвы": Месть Скорпиона»

В ролях: Дженнифер Карпентер, Джоэл МакХэйл, Айк Адами, Стивен Блум.

По сюжету, чернокнижник Шан Цзун устраивает межпространственный турнир по боевым искусствам, где победитель бросит ему вызов за судьбу их родного мира. В нем решает принять участие жаждущий отомстить за смерть семьи и клана Скорпион.

Это первая экранизация, основанная на «Mortal Kombat», которая произведена в Warner Bros. Animation после того, как её материнская компания приобрела права на франшизу в 2009 году у Midway Games, и первый анимационный проект «Mortal Kombat» со времён мультсериала 1996 года «Смертельная битва: Защитники Земли».

«Банкир»

В ролях: Энтони Маки, Сэмюэл Л. Джексон, Николас Холт, Ниа Лонг.

История афроамериканских бизнес-партнеров Джо Морриса и Бернарда Гарретта, которые в 1950-х годах основали успешное агентство недвижимости. Они нанимают подставного белого руководителя компании, а сами притворяются простыми дворником и водителем. На вершине успеха над ними нависает угроза разоблачения.

Фото: © кадр из фильма «Банкир»

Фильм основан на реальной истории. В жизни в 1965 году Гарретт и Моррис были приговорены к трем годам заключения за неправильное использование 189 тысяч долларов банковских средств.

«Довод»

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана.

После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Для этого агенты используют инверсию времени, позволяющую времени идти вспять.

«Довод» считается одной из самых крупных и ожидаемых релизов 2020 года. Режиссер Кристофер Нолан не побоялся выпустить ленту в прокат, несмотря на пандемию и частично закрытые кинотеатры. Чуда не произошло, и картина провалилась относительно кассовых сборов. При этом Нолан не посчитал случившееся неудачей, а предложил смотреть на провал как на поиск новых вариантов дистрибуции картин из-за коронавируса.