НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

У каждого свой монолог: о чем фильм «Обратная связь» с «Квартетом И»

Источник:
Sibnet.ru
99 0
Фото: © кадр из фильма «Обратная связь»
Премьерная новогодняя комедия 2020 года «Обратная связь» продолжит историю «Громкой связи» 2018 года. Зрителей ждут новые приключения, до неприличия откровенные беседы и выяснения отношений хорошо знакомых главных героев из «Квартета И». В кинотеатрах показ начинается с 17 декабря.

В ролях: Александр Демидов (Дмитрий), Леонид Барац (Вадим), Анастасия Уколова (Катя, жена Вадима), Ростислав Хаит (Борис), Ирина Горбачева (Алина, жена Бориса), Камиль Ларин (Лев), Мария Миронова (Ева, жена Льва). Режиссер фильма — Алексей Нужный («Громкая связь», «Толя-робот», «Я худею»).

«Обратная связь» (16+) — это продолжение фильма «Громкая связь», ремейка итальянской картины «Идеальные незнакомцы». Зарубежный проект был продан 18 странам для адаптации, но только в России получил продолжение.

По сюжету, семеро друзей собираются в загородном доме 31 декабря, чтобы встретить Новый год. В «Обратной связи» персонаж Маши Мироновой Ева придумала новую тему для игры – записки «Никогда больше не...». Каждый участник игры должен написать записку про своего друга, что бы он хотел в нем изменить. Затем эти записки зачитываются при всех и обсуждаются.

«Мы в эту игру так и не сыграли, но высказали претензии, обиды к друг другу. Все это разбавлено, естественно, юмором, иронией, новогодней историей», — рассказал Sibnet.ru актер Александр Демидов, исполняющий в фильме роль одиночки Димы.

Комедия или драма?

Фильм позиционируется как комедия, но кроме юмора, в картине по традиции «Квартета И» поднимаются серьезные проблемы отношений между мужчинами и женщинами. Чтобы понять друг друга, героям приходится говорить обидную правду, и признавать свои ошибки. Демидов назвал жанр «Обратной связи» трагикомедией.

«У каждого есть монолог о себе. Как вся жизнь  — не прекрасная и удивительная, она разная, так и эта новогодняя история будет с разным количеством юмора и каких-то размышлений. То, что всегда бывает в наших фильмах. Мы надеемся, что люди и посмеются, и посмотрят — что у них так же, как то, о чем мы говорим», — сказал Демидов.

«Обратная связь» по стилю будет похожа на другие фильмы «Квартета И» («О чем говорят мужчины», «День радио», «День выборов»). Актер понадеялся, что и цитаты из нового проекта также разойдутся в народ. 

Он привел в пример один яркий момент из фильма: «Героиня Ирины Горбачевой говорит: "А у меня был секс втроем". Про себя и про Славу. И мы начинаем это обсуждать, в результате я пою песню: "Поздно мы с тобой поняли, что втроем вдвойне веселей"».

В «Обратной связи», вообще будет много разговоров про секс. И герои будут предельно откровенны. В одной из сцен, например, Алина говорит, что ее мужчина, занимаясь с ней сексом, не старается. А Ева отвечает, что с ней, наоборот, старается слишком сильно. К диалогу подключается Катя и предлагает подругам поменяться мужьями.

По словам Демидова, создатели «Обратной связи» надеются, что фильм вызовет у зрителя желание пересматривать картину. А в зависимости от успеха в прокате будет решено, появится ли у фильма продолжение.

Еще по теме
Создатели «Аватара 2» показали огромные корабли из фильма
Триллер «Кольская сверхглубокая» вышел эксклюзивно в Wink
Опубликованы первые кадры третьего сезона «Бывших»
Третья часть хоррора «Звонок» вышла в прокат
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
США подверглись массированной кибератаке
•
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию
•
Биткоин обновил исторический максимум
•
Жириновский предложил регулировать цены с помощью арестов
Как это работает
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тысячи омичей остались без тепла из-за аварии
Сибирь 17.12.2020 13:41
Три женщины в Красноярске выносили детей от китайцев за 1 млн рублей
Сибирь 17.12.2020 13:09
Ростелеком предложил жителям Кузбасса новые комбо‑тарифы
Сибирь 17.12.2020 13:09
Хакасия впервые со времен СССР получит мощное медоснащение
Сибирь 17.12.2020 12:27
Самое популярное
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
11450
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
8790
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
8559
Путина взяла оторопь после российского телевидения
3826
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
США подверглись массированной кибератаке
•
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию
•
Биткоин обновил исторический максимум
•
Жириновский предложил регулировать цены с помощью арестов
Как это работает
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Wink: больше, чем онлайн‑кинотеатр
•
Дышать здоровьем: как улучшить воздух в квартире
•
Новогодний цитрус: какие мандарины вкуснее?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
Sibnet.Ru
Топ комментариев

fargus

Страшно представить, что племяш, тыча в дядюшку пальцем закричит - искоренись!

saigak

И чем эта партия от предыдущей отличается кроме названия? Деятельности что то не видно, тендера как пилили,...

Иркут 69

В страшном сне не могу себе представить, что так сегодня выглядит сытое, ухмыляющееся лицо российской...

nifnif

поверьте, у меня жена медик, она видит ситуацию изнутри, одна ампула ........на 40 больных, когда каждому...

fenimor

А что тут удивляться, семейный подряд как ни как