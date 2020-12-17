У каждого свой монолог: о чем фильм «Обратная связь» с «Квартетом И»

Премьерная новогодняя комедия 2020 года «Обратная связь» продолжит историю «Громкой связи» 2018 года. Зрителей ждут новые приключения, до неприличия откровенные беседы и выяснения отношений хорошо знакомых главных героев из «Квартета И». В кинотеатрах показ начинается с 17 декабря.

В ролях: Александр Демидов (Дмитрий), Леонид Барац (Вадим), Анастасия Уколова (Катя, жена Вадима), Ростислав Хаит (Борис), Ирина Горбачева (Алина, жена Бориса), Камиль Ларин (Лев), Мария Миронова (Ева, жена Льва). Режиссер фильма — Алексей Нужный («Громкая связь», «Толя-робот», «Я худею»).

«Обратная связь» (16+) — это продолжение фильма «Громкая связь», ремейка итальянской картины «Идеальные незнакомцы». Зарубежный проект был продан 18 странам для адаптации, но только в России получил продолжение.

По сюжету, семеро друзей собираются в загородном доме 31 декабря, чтобы встретить Новый год. В «Обратной связи» персонаж Маши Мироновой Ева придумала новую тему для игры – записки «Никогда больше не...». Каждый участник игры должен написать записку про своего друга, что бы он хотел в нем изменить. Затем эти записки зачитываются при всех и обсуждаются.

«Мы в эту игру так и не сыграли, но высказали претензии, обиды к друг другу. Все это разбавлено, естественно, юмором, иронией, новогодней историей», — рассказал Sibnet.ru актер Александр Демидов, исполняющий в фильме роль одиночки Димы.

Комедия или драма?

Фильм позиционируется как комедия, но кроме юмора, в картине по традиции «Квартета И» поднимаются серьезные проблемы отношений между мужчинами и женщинами. Чтобы понять друг друга, героям приходится говорить обидную правду, и признавать свои ошибки. Демидов назвал жанр «Обратной связи» трагикомедией.

«У каждого есть монолог о себе. Как вся жизнь — не прекрасная и удивительная, она разная, так и эта новогодняя история будет с разным количеством юмора и каких-то размышлений. То, что всегда бывает в наших фильмах. Мы надеемся, что люди и посмеются, и посмотрят — что у них так же, как то, о чем мы говорим», — сказал Демидов.

«Обратная связь» по стилю будет похожа на другие фильмы «Квартета И» («О чем говорят мужчины», «День радио», «День выборов»). Актер понадеялся, что и цитаты из нового проекта также разойдутся в народ.

Он привел в пример один яркий момент из фильма: «Героиня Ирины Горбачевой говорит: "А у меня был секс втроем". Про себя и про Славу. И мы начинаем это обсуждать, в результате я пою песню: "Поздно мы с тобой поняли, что втроем вдвойне веселей"».

В «Обратной связи», вообще будет много разговоров про секс. И герои будут предельно откровенны. В одной из сцен, например, Алина говорит, что ее мужчина, занимаясь с ней сексом, не старается. А Ева отвечает, что с ней, наоборот, старается слишком сильно. К диалогу подключается Катя и предлагает подругам поменяться мужьями.

По словам Демидова, создатели «Обратной связи» надеются, что фильм вызовет у зрителя желание пересматривать картину. А в зависимости от успеха в прокате будет решено, появится ли у фильма продолжение.