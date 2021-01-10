Технологическую долину построят в Красноярском крае

«Красноярская технологическая долина» запустится до 2030 года, в нее будут включена алюминиевый кластер и машиностроительные проекты, сообщается на сайте проекта «Енисейская Сибирь».

«Новая промышленная площадка станет центром развития производств по глубокой переработке алюминия и выпуску технологичный продукции. Мы видим интерес российских и зарубежных инвесторов к данному проекту и ведем активную работу по привлечению и сопровождению новых резидентов», – сказал директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

С 2021-2030 годы будет реализовано восемь инвестиционных проектов на сумму 18,6 миллиарда рублей. Это и алюминиевый кластер – создание прокатного производства, выпуск широкого профиля и колесных дисков. Три проекта касаются машиностроения. Ключевыми резидентами планируют стать РУСАЛ, ООО «ИСТ», АО «Спецтехномаш» и ООО «Хенкон Сибирь».

До 2040 года предполагается привлечение более 40 миллиардов рублей инвестиций, трудоустройство до трех тысяч человек, выпуск продукции на сумму порядка 900 миллиардов рублей.