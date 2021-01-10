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Технологическую долину построят в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Енисейская Сибирь»

«Красноярская технологическая долина» запустится до 2030 года, в нее будут включена алюминиевый кластер и машиностроительные проекты, сообщается на сайте проекта «Енисейская Сибирь».

«Новая промышленная площадка станет центром развития производств по глубокой переработке алюминия и выпуску технологичный продукции. Мы видим интерес российских и зарубежных инвесторов к данному проекту и ведем активную работу по привлечению и сопровождению новых резидентов», – сказал директор Корпорации развития Енисейской Сибири Сергей Ладыженко.

С 2021-2030 годы будет реализовано восемь инвестиционных проектов на сумму 18,6 миллиарда рублей. Это и алюминиевый кластер – создание прокатного производства, выпуск широкого профиля и колесных дисков. Три проекта касаются машиностроения. Ключевыми резидентами планируют стать РУСАЛ, ООО «ИСТ», АО «Спецтехномаш» и ООО «Хенкон Сибирь».

До 2040 года предполагается привлечение более 40 миллиардов рублей инвестиций, трудоустройство до трех тысяч человек, выпуск продукции на сумму порядка 900 миллиардов рублей.

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Топ комментариев

antibacila

Да ладно, все продаем за границу, у меня в городишке 30000 человек население, в пекарне используют пальмовое...

Nik3316

в СССР таких запчастей не было, это серия для коллекционеров... хотя тебе все равно где свои три фразы...

Nik3316

ну как минимум тебе)) ты же тут ошиваешься...

лачинов

Ещё одна неожиданность. Да вы никак разочаровались в самой правильной супер - пупер державе? Ещё немного...

BETEPAH86

В твоей бестолковке другие кубики со словами есть??? Или все про печатание бабла и величие америки?