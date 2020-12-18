Томские депутаты потребовали возбудить дело об отравлении Навального

Депутаты Думы Томска, поддерживающие оппозиционера Алексея Навального, написали заявление в СК РФ с требованием возбудить дело об отравлении политика.

«Владимир Путин на своей пресс-конференции назвал материал журналистов "легализацией данных" американских спецслужб. То есть, фактически, подтвердил правдивость данных о следовании чекистов за Навальным. Мы, депутаты Думы города Томска, требуем от Следственного комитета России немедленного возбуждения уголовного дела по статьям о покушении на жизнь общественного деятеля, а также об использовании химического оружия на территории нашего города», – написала депутат Ксения Фадеева.

В соцсетях она опубликовала копию заявления на имя главы СК Александра Бастрыкина, которое подписали семь депутатов томской Думы.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске в состоянии комы. Через несколько дней политика увезли в Германию, где власти заявили, что Навального отравили в Томске ядом из группы «Новичок». Позже сам оппозиционер выпустил расследование, где назвал имена «отравителей» – сотрудников ФСБ.