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Томские депутаты потребовали возбудить дело об отравлении Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Депутаты Думы Томска, поддерживающие оппозиционера Алексея Навального, написали заявление в СК РФ с требованием возбудить дело об отравлении политика.

«Владимир Путин на своей пресс-конференции назвал материал журналистов "легализацией данных" американских спецслужб. То есть, фактически, подтвердил правдивость данных о следовании чекистов за Навальным. Мы, депутаты Думы города Томска, требуем от Следственного комитета России немедленного возбуждения уголовного дела по статьям о покушении на жизнь общественного деятеля, а также об использовании химического оружия на территории нашего города», – написала депутат Ксения Фадеева.

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В соцсетях она опубликовала копию заявления на имя главы СК Александра Бастрыкина, которое подписали семь депутатов томской Думы.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Его госпитализировали в Омске в состоянии комы. Через несколько дней политика увезли в Германию, где власти заявили, что Навального отравили в Томске ядом из группы «Новичок». Позже сам оппозиционер выпустил расследование, где назвал имена «отравителей» – сотрудников ФСБ.

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Топ комментариев

Drronum

А так , главное что бы европейская часть хорошо жила...а остальное это уже не Россия, а так- придаток...

14377455

Правильно! А что там за Уралом, у них там кедрового масла завались, с алтайским медом! Зачем им другое...

лачинов

Автора этого распределения нужно привлечь за сепаратизм. Иначе как разделом территории страны на "белые"...

Drronum

Уральские горы видимо дальше не пропускают заморозку))))

antibacila

Только в америке приблизительно 3.5 миллиона бездомных.