Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина

Владимир Путин провел 16-ю большую пресс-конференцию по итогам года. В этот раз из-за пандемии коронавируса мероприятие прошло только в онлайн-формате, президент отвечал из резиденции в Ново-Огарево. Но, как всегда, ответил на главное, блеснул находчивостью и острым языком.

Пресс-конференция длилась 4 часа 29 минут, за это время глава государства успел ответить на 60 вопросов журналистов и простых граждан.

Про 2020 год

«Что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода — она и есть погода. Так и год».

Про способ обходиться без мата

«По поводу нецензурной лексики, спасибо вам за то, что вы сейчас обошлись без нее. А вообще русский язык довольно богатый. Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, где при падении секции батареи на ногу надо говорить "редиска"».

Про самый большой грех

«Самый большой грех — предательство. Сдача информации в течение длительного периода иностранной спецслужбе — предательство».

Почему до сих пор не сделал прививку

«Призываю всех внимательно относиться к рекомендациям специалистов. Вакцина — для определенной возрастной зоны. До моей они еще не добрались. Пока эту прививку не поставил, но обязательно это сделаю, как только это станет возможным».

Про увеличение пенсий

«Ленинцы помнят, что в Советском Союзе работающим пенсионерам пенсии вообще не платили. На следующий год предусмотрена индексация выше инфляции, инфляция ожидается у нас где-то в районе 4%, индексация пенсий предусмотрена 6,3%».

Про цены

«В этом году у нас рекордный урожай, а хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? Это с какой стати? Начали внутренние цены подтаскивать к общемировым, что совершенно недопустимо».

Про изменения Конституции

«Конституция 1993 года принималась в условиях, в которых по Белому дому стреляли танки и гибли люди. Она помогла создать гражданский мир и базу для политического развития. Но сейчас у нас уже другая ситуация. И в связи с этим мы должны были внести изменения в Конституцию».

Про президентские выборы 2024 года

«Я для себя еще не принял решение — пойду я, не пойду на выборы в 2024 году, но что касается стабильного развития страны — это многого стоит. Формально есть решение от народа, делать или не делать — посмотрю».

Про Запад и Россию

«Россия по военным расходам где-то на шестом месте в мире. Так кто белый и пушистый, а кто агрессивный? Хочется сказать словами кота Леопольда "Ребята, давайте жить дружно!"».

Про отравление Навального

«Это легализация материалов американских спецслужб. Этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно. Кому он нужен? Если бы хотели, то, наверное, довели бы дело до конца».

Про президента Турции

«У нас расходятся сейчас взгляды на отдельные вопросы с президентом Эрдоганом. Может, иногда даже противоположные взгляды. Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет»

Об интимном видео Дзюбы

«Для Артема Дзюбы сложившаяся ситуация послужит хорошим уроком. Если человек является публичной фигурой, то он должен придерживаться определенных правил. Правда, если он вдруг где-то оступится, то отражаться на его профессиональной деятельности это, естественно, не должно».