Путин пообещал достройку санкционного газопровода

Президент России Владимир Путин пообещал достроить газопровод «Северный поток — 2». По его словам, этот проект соответствует национальным интересам германской экономики.

«Руководство ФРГ старается не вмешиваться, потому что это дело экономистов, но старается поддерживать. Там осталось 165 километров. То есть он практически завершен. Я надеюсь, мы эту работу закончим», — сказал российский лидер в ходе большой пресс-конференции.

По словам Путина, Россия рассчитывает на том, что новая администрация США отнесется к партнерам с уважением и вернется в режим добросовестной конкуренции, что позволит Европе закупать российский газ без ограничений.

Прокладка «Северного потока — 2» была приостановлена в декабре 2019 года, после того как США наложили на проект санкции. После этого «Газпром» решил достраивать газопровод собственными силами.

Из 2460 километров газопровода сейчас уложено более 2300 километров. Планируется, что вместе с «Турецким потоком» новый газопровод покроет весь объем транзита российского газа в европейские страны через Украину.