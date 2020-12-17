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Путин дал совет Шнурову про мат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции ответил на вопрос музыканта Сергея Шнурова о том, как «простому человеку описывать эту жизнь, не используя ненормативную лексику».

Путин порекомендовал Шнурову вместо мата использовать слово «редиска», как в старом советском фильме. «Обратитесь к классике советского кино, когда при падении секции батареи на ногу нужно говорить "редиска", а не употреблять ненормативную лексику», — сказал он.

Глава государства также поблагодарил известного активным использованием обсценной лексики музыканта за то, что он воздержался от ненормативной лексики в своем вопросе, а также напомнил, что русский язык достаточно богатый, чтобы не прибегать к мату.

Скорее всего, Путин имел в виду фильм «Джентльмены удачи», где изображающий преступника заведующий детсадом Евгений Трошкин учит уголовников не использовать жаргонное слово «редиска», заменяя его словами «нехороший человек».

Однако по сценарию главный герой советского фильма, когда ему на ногу падает батарея, срывается, используя ругательное слово.

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