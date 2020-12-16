Nokia представила самый доступный смартфон

Компания HMD Global представила новый смартфон Nokia C1 Plus. Модель стала самой доступной в линейке устройств под брендом Nokia.

Анонсированный смартфон будет стоить в Европе 69 евро, в России рекомендованная розничная цена составит 5 990 рублей. Таким образом, это самый бюджетный смартфон Nokia в России и Европе.

Аппарат работает на операционной системе Android 10 (Версия Go). Предусмотрены синий и красный расцветки корпуса. Nokia C1 Plus получил 5,45-дюймовый дисплей HD+ (1440 х 720 пикселей), а также одинарные камеры на 5 и 5 Мп.

Поддерживаются 4G LTE, 2 SIM-карты, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2, есть FM-радио и аудиоразъем 3,5 мм. На борту также 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти, съемный аккумулятор емкостью 2500 мАч.