Дерипаска назвал причину роста цен в России

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что рост продовольственных цен связан с высокими ставками по кредитам для аграрного сектора. Он предложил способы для борьбы я этим явлением.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли», — написал в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, под какой процент сельское хозяйство привлекает деньги для финансирования своих проектов — не менее 12% годовых. «Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?» — задался он вопросом.

По его слова, кредиты сельскохозяйственному сектору под такой же процент, как в Европе или США, как считает бизнесмен, помогут избежать роста цен на продукты.

Дерипаска считает, что нужны серьезные вложения в логистику, инфраструктуру и хранение, чтобы повысить эффективность переработки и «убрать потери». В таком случае, отметил Дерипаска, предложение будет ощутимо превышать спрос и не будет проблем с ценами.

В среду президент России обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства объяснил это попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу поручил Минсельхозу. Минпромторгу и ФАС мониторить цены на социально значимые продукты и еженедельно докладывать о ситуации.