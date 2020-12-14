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Дерипаска назвал причину роста цен в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что рост продовольственных цен связан с высокими ставками по кредитам для аграрного сектора. Он предложил способы для борьбы я этим явлением.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли», — написал в своем Telegram-канале. Он обратил внимание, под какой процент сельское хозяйство привлекает деньги для финансирования своих проектов — не менее 12% годовых. «Ну и какую прибыль он должен получать, чтоб отдать эти проценты?» — задался он вопросом.

По его слова, кредиты сельскохозяйственному сектору под такой же процент, как в Европе или США, как считает бизнесмен, помогут избежать роста цен на продукты.

Дерипаска считает, что нужны серьезные вложения в логистику, инфраструктуру и хранение, чтобы повысить эффективность переработки и «убрать потери». В таком случае, отметил Дерипаска, предложение будет ощутимо превышать спрос и не будет проблем с ценами.

В среду президент России обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства объяснил это попыткой подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру. Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу поручил Минсельхозу. Минпромторгу и ФАС мониторить цены на социально значимые продукты и еженедельно докладывать о ситуации.

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Топ комментариев

Alexander222

рост цен "стабилизировали", то есть не снизили....про эту власть можно сказать словами из известного...

лачинов

А что два то? Пишите уж двадцать. Вы там за ним присматривайте, а то дотравят ведь. Живой то он уже никому...

Alexander222

ещё выступит с новогодним поздравлением, расскажет о величии государства, что кругом враги и .....опять...

domanl

Тысяча способов устранить куда проще.

ifhbrjd

Разучились работать. А ледоруб на что?