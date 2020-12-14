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Дольщица «Новомарусино» села голодать возле здания полпредства в СФО

Источник:
Sibnet.ru
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Дольщица ЖК «Новомарусино» Татьяна Жук начала голодовку возле здания, где работает полномочный представитель президента РФ Сергей Меняйло в надежде получить ответ от Владимира Путина. Пресс-секретарь Меняйло Любовь Шальнева сказала Sibnet.ru, что полпред уже предпринял необходимые действия.

Отчаявшиеся дольщики микрорайона «Новомарусино» начали голодовку 1 декабря в вагончике возле недостроенных домов, которые должны были сдать еще в 2016 году. Застройщика признали банкротом, без жилья остались 800 дольщиков.

Новосибирские власти пообещали дольщикам, что достройка домов начнется в 2021 году, но пока невозможно сделать межевание земли под домами, так как она оказалась в залоге у «Промсвязьбанка». Дольщики не верят в обещания властей, они уверены, что история с залогом — предлог для отсрочки решения по долгострою.

 «Выходов из этой голодовки только два. Первый президент ответит на мой вопрос, второй — меня увезут в больницу. Не вижу других выходов, ждать нечего, Андрей Травников сказал, что с нами встречаться нет смысла», — сказала мать двоих несовершеннолетних детей Татьяна Жук. Ее семья платит по 17 тысяч рублей за ипотеку за непостроенную квартиру.

В своем обращении она попросила ответить президента России на вопрос, почему никто не отвечает за обман новосибирских семей, участников программы «Доступное жилье для российских семей». «Как нам дальше жить и доверять президенту и его указам?  Если на местах в регионах ваши постановления полностью игнорируются, и проблема замалчивается», — написала в обращении дольщица.

«У женщины приняли заявление. Полномочный представитель в курсе этой ситуации по Новомарусино. Он давал поручение прокуратуру разобраться в этой ситуации, было направлено письмо в органы областной власти, потому что это компетенция региональная… Со своей стороны, полномочный представители уже необходимые действия предпринял», — сказала Шальнева.

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