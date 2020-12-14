Дольщица «Новомарусино» села голодать возле здания полпредства в СФО

Дольщица ЖК «Новомарусино» Татьяна Жук начала голодовку
возле здания, где работает полномочный представитель президента РФ Сергей
Меняйло в надежде получить ответ от Владимира Путина. Пресс-секретарь Меняйло
Любовь Шальнева сказала Sibnet.ru, что полпред уже
предпринял необходимые действия.
Отчаявшиеся дольщики микрорайона «Новомарусино» начали
голодовку 1 декабря в вагончике возле недостроенных домов, которые должны были
сдать еще в 2016 году. Застройщика признали банкротом, без жилья остались 800
дольщиков.
Новосибирские власти пообещали дольщикам, что достройка
домов начнется в 2021 году, но пока невозможно сделать межевание земли под
домами, так как она оказалась в залоге у «Промсвязьбанка». Дольщики не верят в
обещания властей, они уверены, что история с залогом — предлог для отсрочки
решения по долгострою.
«Выходов из этой
голодовки только два. Первый президент ответит на мой вопрос, второй — меня
увезут в больницу. Не вижу других выходов, ждать нечего, Андрей Травников сказал,
что с нами встречаться нет смысла», — сказала мать двоих несовершеннолетних
детей Татьяна Жук. Ее семья платит по 17 тысяч рублей за ипотеку за непостроенную квартиру.
В своем обращении она попросила ответить президента России
на вопрос, почему никто не отвечает за обман новосибирских семей, участников
программы «Доступное жилье для российских семей». «Как нам дальше жить и
доверять президенту и его указам? Если
на местах в регионах ваши постановления полностью игнорируются, и проблема
замалчивается», — написала в обращении дольщица.
«У женщины приняли заявление. Полномочный представитель в
курсе этой ситуации по Новомарусино. Он давал поручение прокуратуру разобраться
в этой ситуации, было направлено письмо в органы областной власти, потому что
это компетенция региональная… Со своей стороны, полномочный представители уже необходимые
действия предпринял», — сказала Шальнева.