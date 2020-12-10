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Вышли постеры главных героев фильма «Реальные пацаны против зомби»

Источник:
Sibnet.ru
113 0

Создатели полнометражного фильма «Реальные пацаны против зомби» показали главных героев комедии в новых образах.

Любимые зрителям пермяки Колян, Вован, Лера, Игорь Сергеевич и Базанов в новом фильме сразятся с опасным вирусом. И в этом сражении им помогает новый герой. Ему посвящен отдельный постер.

Сюжет новой комедии «Реальные пацаны» будут посвящен зомби. В Пермь завезли древний коми-пермяцкий вирус, который постепенно превращает жителей в мертвецов. Год город оцеплен военными, учёные пытаются найти антидот. Самолёты скидывают продовольствие.

Тем временем главные герои, как и остальные жители Перми, приспособились к новой реальности. Они живут обычной жизнью: ходят в кафе, занимаются бизнесом, строят планы на будущее и пытаются своими силами очистить город от зомби. Все идет хорошо, пока в один из обычных постапокалиптических дней вирусом не заражается Лера.

Фильм «Реальные пацаны против зомби» выйдет в широкий прокат 17 декабря.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

Uynachalnica

Неграмотные в войне победили, развитое государство построили, а вот демократы и либералы все по ветру...

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство