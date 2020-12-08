Марсианским организмам нашли подходящее место

Исследователи из США нашли на Марсе места, где могла существовать инопланетная жизнь в эпоху, когда на планете еще присутствовала жидкая вода.

Ученые считают, что даже если Марс обладал плотной атмосферой с высоким содержанием углекислого газа и водяного пара, климат был недостаточно влажным и теплым для существования на поверхности живых организмов.

Однако жизнь могла существовать под землей, поддерживаемая теплом геотермальных источников, пишет издание Science Alert. Специалисты считают, что именно подземные водоемы могли служить подходящей средой обитания для живых марсианских организмов.

Климатические модели предсказывают, что примерно 4 миллиарда лет назад температура на поверхности Марса едва достигала нуля градусов по Цельсию. При этом в недрах планеты было достаточно тепло, чтобы грунтовые воды существовали в жидком виде.