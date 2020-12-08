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Марсианским организмам нашли подходящее место

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Исследователи из США нашли на Марсе места, где могла существовать инопланетная жизнь в эпоху, когда на планете еще присутствовала жидкая вода.

Ученые считают, что даже если Марс обладал плотной атмосферой с высоким содержанием углекислого газа и водяного пара, климат был недостаточно влажным и теплым для существования на поверхности живых организмов.

Однако жизнь могла существовать под землей, поддерживаемая теплом геотермальных источников, пишет издание Science Alert. Специалисты считают, что именно подземные водоемы могли служить подходящей средой обитания для живых марсианских организмов.

Климатические модели предсказывают, что примерно 4 миллиарда лет назад температура на поверхности Марса едва достигала нуля градусов по Цельсию. При этом в недрах планеты было достаточно тепло, чтобы грунтовые воды существовали в жидком виде.

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Топ комментариев

andre72

Этот прогноз можно каждый год давать,умник нашелся.

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

лачинов

То есть техосмотр хотят превратить в бездонную кормушку для частных кампаний? И вернутся к тому, от чего...

vad7958

Это хорошо быстрее эта власть развалиться.

Uynachalnica

Ничего себе - банальная кража! Вот как у нас секретые секреты охраняют.