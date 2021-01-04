Реконструкция крупнейшего бассейна СКА начнется в Новосибирске

Реконструкция крупнейшего в Новосибирской области бассейна СКА начнется в 2021 году, рассказал журналистам министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

«Наконец-то мы получили проектную документацию. На 2021 год запланированы средства областного бюджета и есть подтверждение, что будет софинансирование из федерального бюджета. Планируем законтрактоваться до конца года и с начала года приступить к реконструкции», – сказал Шмидт на пресс-конференции по итогам 2020 года в строительной отрасли.

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Бассейн «Спортивный клуб армии» на Воинской улице начнут реконструировать в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Это один из двух бассейнов в регионе с 50-метровыми дорожками. Сейчас СКА заброшен.

Реконструкция бассейна предусматривает частичный демонтаж корпуса и возведение каркаса здания с использованием существующих фундаментов. При этом увеличится чаша бассейна. Общая площадь здания составит более 5,3 тысячи квадратных метров.