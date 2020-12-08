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СК в Бурятии проверит информацию об ударившем школьника учителе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Заиграевского района Бурятии, выложили в соцсети видео, на котором учитель бьет школьника. Информацию проверит республиканское СУ СК России.

На видео, появившемся в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» в понедельник, запечатлели сцену ссоры между школьником и учителем. Педагог кричит на подростка и обвиняет его в том, что он мешает ей работать. После чего преподаватель бьет ученика ладонью по голове. В подписи к видео говорится, что урок проходит в 7 классе Ново-Онохойской средней школы.

Региональное Следственное управление сообщило, что это преступление против здоровья несовершеннолетнего. Начата проверка. Правоохранители дадут правовую оценку действиям педагога.

На инцидент отреагировала уполномоченный по правам ребенка в Бурятии Наталья Ганькина. Она написала на своей странице в Facebook, что попросила министра образования республики разобраться в ситуации. Омбудсмен приедет в школу во вторник, чтобы выслушать обе стороны конфликта.

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лачинов

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andre72

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djstanislove

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