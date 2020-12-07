Робот-кухня самостоятельно приготовит кулинарные шедевры

Первая в мире полностью автоматизированная кухня представлена британской компанией Moley Robotics. Роботизированная кухня сама достает продукты из холодильника, готовит и даже моет посуду.

Умную кухню представили на выставке информационных технологий в Дубае, ее возможности продемонстрировал основатель Moley Robotics Марк Олейник, российский математик и специалист в области вычислительной техники, пишет The Guardian.

Робот представляет собой подвесную мобильную систему с двумя гибкими манипуляторами, которые детально повторяют движения рук шеф-повара. Стоимость устройства начинается от 248 тысяч евро.

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Разработчики отмечают, что участие в создании умной кухни принимал известный шеф-повар Тим Андерсон, именно его кулинарные методы были запрограммированы с помощью определенных алгоритмов в роботе Moley.

Пока робот готовит около 30 разных блюд. В будущем планируется расширить список до 5 тысяч блюд и добавить возможность программировать любые рецепты. Как обещают создатели, после начала серийного выпуска кухня будет постепенно дешеветь.