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Тысяча доз вакцины от COVID для медиков поступила в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Новосибирские медработники начнут получать вакцину «Гам-КОВИД-Вак» уже со вторника, 8 декабря, сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

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Осенью через резервный фонд регионального правительства выделили средства на закупку оборудования для хранения и транспортировки вакцины. 

Со вторника в регионе начнут прививать медработников. Тысяча доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка Спутник V) поступила в регион на прошлой неделе.

Сейчас в Новосибирской области для вакцинации от коронавирусной инфекции используется два препарата: вакцины «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона».

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