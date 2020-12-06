Ученые «доработают» восприимчивых к COVID мышей

Выведенные в России трансгенные мыши, восприимчивые к коронавирусу, переносят болезнь легко. Теперь ученым предстоит «доработать» гены грызунов, чтобы получить для испытаний мышек, болеющих также тяжело, как люди, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН Георгий Батухтин.
Ученые ИЦиГ СО РАН создали первых в мире мышей, восприимчивых к коронавирусу. Животные должны помочь в испытаниях вакцин и лекарств против COVID-19. Первая партия мышей была готова в сентябре и успешно заражалась коронавирусом.
Но не все грызуны переносили болезнь также тяжело, как люди. А для исследователей — это важный показатель. Сейчас ученые готовятся «доработать» грызунов для дальнейших испытаний.
Ранее ученые ИЦиГ сообщили, что первыми мышей получит центр вирусологии «Вектор», затем Институт молекулярной и клеточной биологии. Там уже созданы антитела, инактивирующие коронавирус, но ученым необходимы животные для тестирования.