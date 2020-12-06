Ученые «доработают» восприимчивых к COVID мышей

Выведенные в России трансгенные мыши, восприимчивые к коронавирусу, переносят болезнь легко. Теперь ученым предстоит «доработать» гены грызунов, чтобы получить для испытаний мышек, болеющих также тяжело, как люди, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН Георгий Батухтин.

Ученые ИЦиГ СО РАН создали первых в мире мышей, восприимчивых к коронавирусу. Животные должны помочь в испытаниях вакцин и лекарств против COVID-19. Первая партия мышей была готова в сентябре и успешно заражалась коронавирусом.

Но не все грызуны переносили болезнь также тяжело, как люди. А для исследователей — это важный показатель. Сейчас ученые готовятся «доработать» грызунов для дальнейших испытаний.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Сколько стоит домашняя лиса

Ранее ученые ИЦиГ сообщили, что первыми мышей получит центр вирусологии «Вектор», затем Институт молекулярной и клеточной биологии. Там уже созданы антитела, инактивирующие коронавирус, но ученым необходимы животные для тестирования.