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Ученые «доработают» восприимчивых к COVID мышей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Выведенные в России трансгенные мыши, восприимчивые к коронавирусу, переносят болезнь легко. Теперь ученым предстоит «доработать» гены грызунов, чтобы получить для испытаний мышек, болеющих также тяжело, как люди, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Института цитологии и генетики (ИЦиГ) СО РАН Георгий Батухтин.

Ученые ИЦиГ СО РАН создали первых в мире мышей, восприимчивых к коронавирусу. Животные должны помочь в испытаниях вакцин и лекарств против COVID-19. Первая партия мышей была готова в сентябре и успешно заражалась коронавирусом. 

Но не все грызуны переносили болезнь также тяжело, как люди. А для исследователей — это важный показатель. Сейчас ученые готовятся «доработать» грызунов для дальнейших испытаний.

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Ранее ученые ИЦиГ сообщили, что первыми мышей получит центр вирусологии «Вектор», затем Институт молекулярной и клеточной биологии. Там уже созданы антитела, инактивирующие коронавирус, но ученым необходимы животные для тестирования.

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Disobedient

Не знаю что написать. Мысли и эмоции говорят примерно одно, в топку обоих и дело с концом.

Alexander222

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Uynachalnica

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