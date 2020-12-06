Обнаружены устойчивые к антителам мутации коронавируса

Американские ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона (Сиэтл, штат Вашингтон) обнаружили мутации вируса SARS-CoV-2, устойчивые к антителам.

Это первые подобные мутации коронавируса. Авторы исследования нашли их в сегменте спайкового белка, который вирус использует для проникновения в здоровые клетки, сообщает РБК со ссылкой на bioRxiv.

Испытания проводились с помощью препаратов REGN-COV2 и LY-CoV016, являющихся коктейлями из антител. Коктейль от Regeneron применялся при лечении американского президента Дональда Трампа в октябре, когда тот заболел COVID-19.

Ученые выяснили, что одна из обнаруженных ими мутаций маскировала коронавирус от всего коктейля сразу. Другие мутации помогали вирусу оставаться незамеченным только для одного из трех видов антител, содержащихся в препарате.

Как отмечают эксперты, выявленные американскими специалистами мутации уже широко распространены среди инфицированных SARS-CoV-2 людей. Одна мутация была обнаружена у заболевших по всей Европе. Другая локально распространяется в Нидерландах и Дании — образцы вируса с таким изменением были взяты у норок и людей, работающих на норковых фермах в этих странах.