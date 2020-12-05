Изменен порядок назначения льгот

Россиян начнут оповещать о льготах и выплатах, которые они могут получить у государства, новый порядок их назначения станет уведомительным. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

«Например, при рождении ребенка родителям придет уведомление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные выплаты. Персональное информирование также смогут получать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории граждан, которым положены какие-либо льготы», — говорится в сообщении правительства.

Все сведения о доступных льготах до конца 2020 года появятся на портале Госуслуг. На портале нужно дать согласие на получение уведомлений. С 1 июля 2020 года заработает круглосуточный единый телефон о персональных льготах.

Сейчас узнать о льготах можно в МФЦ, после запуска уведомительного порядка назначения льгот данный формат информирования также продолжит работать, к нему также добавится возможность узнать о льготах через чат-бот на портале Госуслуг.

Пилотный проект по организации адресной социальной поддержки уже тестируется в ряде регионов России. Правительство самостоятельно обрабатывает весь массив данных о доходах и положенных гражданам льготах, выявляя тех, кто в них нуждается. Таким образом, гражданам вообще не придется подавать заявления.