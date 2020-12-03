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Тихановская заявила о готовности возглавить Белоруссию

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministerie van Buitenlandse Zaken / CC BY-SA 2.0

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, не признавшая победу на выборах Александра Лукашенко, заявила, что готова возглавить страну «в переходный период».

«За этапом давления и протеста неминуемо начнется этап диалога. <...> Меня многие спрашивают, готова ли я быть лидером народа в этот момент. Да. Я официально заявляю, что готова возглавить страну в переходный период», — приводит ТАСС заявление Тихоновской.

Тихановская заявила, что ее сторонники разработали концепцию проведения новых выборов и свой проект конституционной реформы. «Еще летом я обещала вам, что подготовлю условия для проведения новых прозрачных выборов президента Республики Беларусь. И свое слово я сдержу», — отметила — она.

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«Моя цель — объединить лучших экспертов и демократические силы, чтобы Беларусь подошла к новым выборам с наименьшими шоками. Для этого создан Координационный совет и кабинет представителей по разным сферам. <...> Мы уже разработали концепцию проведения новых выборов, проект конституционной реформы, которая будет проведена после ухода Лукашенко», — сказала она.

Выборы в Белоруссии прошли 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Тихановская. Она не признала официальных итогов голосования и вскоре покинула страну. В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты. Оппозиция призывает провести новые выборы.

Тема: Выборы президента Белоруссии
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