Лукашенко пообещал уйти после изменения конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что откажется от поста президента после принятия в республике новой конституции. При этом сроки принятия документа неизвестны.

«Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы.

Белорусский лидер также пообещал не допустить фальсификаций при голосовании за обновленный основной закон. По словам Лукашенко, народ Белоруссии должен пройти новый этап без войны, мирно.

Лукашенко ранее заявлял, что в стране нужно принять новую конституцию и провести выборы местных органов власти. После этого должны состояться президентские выборы, перед этим полномочия главы государства могут быть урезаны.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Однако оппозиция отказалась признавать официальные результаты. В стране продолжаются массовые протесты.