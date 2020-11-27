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Лукашенко пообещал уйти после изменения конституции

Источник:
БелТА
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Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что откажется от поста президента после принятия в республике новой конституции. При этом сроки принятия документа неизвестны.

«Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы.

Белорусский лидер также пообещал не допустить фальсификаций при голосовании за обновленный основной закон. По словам Лукашенко, народ Белоруссии должен пройти новый этап без войны, мирно.

Лукашенко ранее заявлял, что в стране нужно принять новую конституцию и провести выборы местных органов власти. После этого должны состояться президентские выборы, перед этим полномочия главы государства могут быть урезаны.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко. Однако оппозиция отказалась признавать официальные результаты. В стране продолжаются массовые протесты.

Тема: Выборы президента Белоруссии
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Uynachalnica

Цитата«Тема сложная, действительно, не всегда привлекательная для работодателей. - вот ведь #держитесьтут!...

Muzykant

Открыл по видеосвязи.Из бункера выползти боится.

Maniac.

Такой налог был придуман в лихие 90-е и упразднён в 2000 при введении 13% подоходного налога.я точно...

Uynachalnica

Не только на все соленое, но и на все сладкое, весь фастфуд думают обакцизить!

Outro

Предлагаю послать туда, сами знаете куда, отчисления в федеральный бюджет