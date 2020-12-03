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Собаки рассмешили хозяйку хитрым похищением торта

Источник:
Sibnet.ru
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Домашние собаки поработали в тандеме, чтобы похитить тортик с кухни, видео необычного ограбления сняла хозяйка питомцев и выложила в Сеть.

На опубликованных кадрах две собаки по кличке Оскар и Джонни используют дружескую поддержку в попытке добраться до вкусного кусочка, оставленного на кухонном столе. Малыш-мопс для этого забрался на спину своего более крупного друга.

Хозяйка отреагировала на похищение со смехом. По ее словам, она даже не может представить, как именно Джонни смог вскарабкаться на вторую собаку. Как только девушке удалось согнать мопса со стола, его товарищ решил провернуть похищение самостоятельно.

Однако владелице собак удалось отстоять приготовленное для гостей угощение. Комментаторы видео оценили изобретательность собак. Некоторые посчитали, что их хитрость даже достойна вознаграждения в виде кусочка торта.

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